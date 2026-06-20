بوتر بعد الخماسية: خسرنا أمام الأفضل

أكد الإنجليزي جراهام بوتر، مدرب المنتخب السويدي الأول لكرة القدم، أنه سينظر للإيجابيات المتمثلة في الفرص التي صنعها اللاعبون، لكنه سيستفيد من الدرس الذي تعلمه من البداية البطيئة في خسارته الثقيلة 5-1 أمام هولندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026، السبت.

وساعد هدفان سجلهما برايان بروبي في أول 17 دقيقة، وثنائية أخرى من توقيع كودي خاكبو في الشوط الثاني، وهدف متأخر سجله كريسينسيو سمرفيل، هولندا على تحقيق فوز ساحق على السويد.

وقال بوتر في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «خسرنا أمام المنتخب الأفضل، هذا مؤكد. النتيجة قاسية بعض الشيء علينا، لكن هذا يحدث أحيانًا في كرة القدم، خاصة بالنظر إلى المستوى العالي للمنافس».

وأضاف مدرب المنتخب السويدي: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وتأخرنا في النتيجة، ثم أثر ذلك على معنوياتنا، وبعد الاستراحة الأولى، اعتقدنا أننا قدمنا أداءً جيدًا حقًا. قمنا ببعض التعديلات، مما جعل الأمور أفضل بالنسبة لنا».

وتابع بوتر: «أعتقد أننا حصلنا على بعض الفرص الجيدة والتسديدات. لكنهم كانوا أكثر دقة. يمكننا القول إن لمساتهم الأخيرة كانت أكثر فتكًا، بينما لم تكن لمساتنا الأخيرة على هذا المستوى، وهو أمر وارد».