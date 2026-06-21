40 دقيقة.. دي لا فوينتي يواجه 100 صحافي

غطى نحو 100 صحافي مؤتمر الإسباني لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم الذي استمر لمدة 40 دقيقة قبل مواجهة المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وانطلق المؤتمر عند الساعة 4:45 عصرًا بتوقيت أتلانتا الأمريكية، قبل أن يختتم عند 5:25 مساءً، وسط حضور نحو 100 إعلامي في مركز المؤتمرات الخاص بملعب مرسيدس بنز، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويخوض المنتخب الإسباني المباراة بعد تعادله السلبي أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، فيما حصد الأخضر نقطة ثمينة من تعادله 1ـ1 مع الأوروجواي، ليبقى الصراع مفتوحًا بين منتخبات المجموعة قبل الجولة الثانية.

وتركزت أسئلة الإعلاميين خلال المؤتمر على جاهزية المنتخب الإسباني بعد تعثره في مباراته الأولى، إضافة إلى تقييم دي لا فوينتي للمنتخب السعودي وحظوظه في البطولة، إلى جانب تأثير نتائج الجولة الافتتاحية على حسابات المنتخب الإسباني قبل مواجهة الأحد.