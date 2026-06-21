بعد 11 عاما.. إيطاليا تعيد رونالدينيو إلى الملاعب

عاد النجم البرازيلي رونالدينيو عن اعتزاله بعمر السادسة والأربعين، من أجل الانضمام إلى فريق رافينا الإيطالي الأول لكرة القدم المشارك في دوري الدرجة الثالثة.

وذكرت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية ومصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية السبت أن رونالدينيو، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة لحضور كأس العالم 2026، سيُقدم رسميًا كلاعب في رافينا خلال حدث في ميامي في 23 يونيو الجاري.

وبحسب تصريحات نقلتها الصحيفة الإيطالية قال الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 إنه «متحمس من أجل العودة للرقص مع الكرة وكتابة قصة جديدة مع إينياتسيو تشيبرياني المالك الإيطالي-الأميركي للنادي وكامل عائلته».

وأضاف اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي «2001-2003» وبرشلونة الإسباني «2003-2008» وميلان الإيطالي «2008-2011»: «كانت كرة القدم دائمًا مصدر سعادة لي، وأريد أن أنقل الروح ذاتها إلى رافينا».

وخاض رونالدينيو، بطل العالم مع البرازيل عام 2002 وصاحب 97 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفًا، مباراته الرسمية الأخيرة في سبتمبر 2015 بقميص نادي فلومينينسي البرازيلي.

لكن نائب رئيس رافينا، أرييدو برايدا، خفف السبت من حماس من كانوا يأملون رؤية رونالدينيو يخوض كامل موسم دوري الدرجة الثالثة، ملمحًا إلى أن هذه الصفقة تحمل طابعًا تسويقيًا بالدرجة الأولى.

وقال في تصريح لصحيفة «لابريس» الكندية الرقمية:«إنه لاعب ساحر، وسيحصل على رخصة اللعب، إنها صفقة كبيرة بالنسبة لنا. هل سيلعب في سن الـ 46 عامًا؟ هذا يعتمد على قدرته، لكن لنقل إنه سيحصل على رخصته».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «أنسا» الإيطالية:«هل سيلعب؟ سنرى، الأمر ليس مستبعدًا. بطل مثله خارج التصنيف ولا عمر له».

وأنهى رافينا الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثالثة، وخرج من الملحق على يد ساليرنيتانا، ما حرمه العودة إلى الدرجة الثانية التي غاب عنها منذ عام 2008.