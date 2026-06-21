ألمانيا تفسد مفاجأة كيسيه ورفاقه.. وتعبر

حجز المنتخب الألماني الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ32 لكأس العالم 2026، بعد أن حوّل تأخره بهدف أمام نظيره الإيفواري إلى فوز قاتل 2-1، فجر الأحد في مدينة تورنتو الكندية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتح المنتخب الإيفواري النتيجة عبر فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي، في الدقيقة 30، لكن «المانشافت» انتظر حتى الدقيقة 68 ليتمكن من التعادل بواسطة البديل دينيز أونداف، الذي منح منتخب بلاده النقاط الثلاث بتسجيله هدفًا ثانيًا في الوقت القاتل «90+4».

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى ست نقاط، معززًا موقعه في الصدارة بعدما استهل المشوار بفوز كاسح على كوراساو 7-1.

أما المنتخب الإيفواري، فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني.