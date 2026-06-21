ملقا يكسب ألميريا بثنائية.. ويصعد إلى «الليجا»

عاد فريق ملقا الإسباني الأول لكرة القدم إلى دوري الأولى، بعد ثمانية أعوام بالدرجتين الثانية والثالثة، عقب فوزه السبت على مضيفه ألميريا 2-1 في إياب نهائي الملحق المؤهل للصعود، ليرافق راسينج سانتاندير وديبورتيفو لاكورونيا اللذين صعدا مباشرة.

وأمضى ملقا 11 موسمًا متتاليًا في دوري الدرجة الأولى قبل أن يسقط 2018، أما ألميريا فكان يخطط للعودة إلى الأضواء، للمرة الرابعة، بعد موسمين مع الكبار آخرهما في 2024.

دخل ألميريا بحظوظ أفضل إذ كان يكفيه التعادل بأي نتيجة لخطف بطاقة الصعود، بعد أن انتهت جولة الذهاب سلبية، بفضل حصوله على المركز الثالث في العام للمسابقة.

بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين، قبل أن يهدر ملقا فرصة محققة في الدقائق الأولى عبر مهاجمه تشوبي، الذي أضاع فرصة انفرادية أمام المرمى. في المقابل، رد ألميريا بمحاولات متفرقة دون خطورة تُذكر في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، افتتح ملقا التسجيل «65» عبر تشوبي مستغلًا خطًأ دفاعيًا، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا «71» عن طريق المهاجم الآخر ديفيد لاروبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعلى الررغم من تقليص ألميريا الفارق عبر ليون بابتيستو «77» إلا أن محاولات الفريق في الدقائق الأخيرة لم تسفر عن هدف التعادل، ليخسر الفريق المملوك لتحالف سعودي بقيادة شركة SMC Group برئاسة محمد الخريجي، ويملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 25 في المئة من الأسهم، فرصته في العودة إلى «الليجا».

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة فوضى عارمة وتوترًا شديدًا وارتفعت حدتها في الزمن المحتسب بدل الضائع عندما طرد لاعب ألميريا، تاليس هنريكي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 95. كما طرد كذل كآرون أوتشوا لاعب وسط ملقا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.