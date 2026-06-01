⁨أجنحة الصقور طريق العبور⁩

يخوض المنتخب السعودي مواجهة مفصلية أمام إسبانيا في كأس العالم، وهي مباراة تتطلب استغلال نقاط القوة السعودية بأفضل صورة ممكنة.

وبينما يعتمد المنتخب الإسباني على الاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب فإن طريق الأخضر نحو النتيجة الإيجابية قد يكون عبر الأطراف، حيث تكمن سرعة الصقور وقدرتهم على صناعة الفارق.

ويبرز سالم الدوسري كأحد أهم أسلحة المنتخب، فهو اللاعب الذي اعتاد التألق في المواعيد الكبرى وصناعة اللحظات الحاسمة.

الجماهير السعودية تنتظر عودته إلى أفضل مستوياته، لقيادة الهجمات واستثمار أي فرصة تتاح أمام المرمى الإسباني.

وعلى الجهة اليمنى يشكل سعود عبد الحميد سلاحًا مهمًا بفضل سرعته وانطلاقاته الهجومية، فيما تبدو مشاركة سلطان مندش منذ وقت مبكر ضرورة فنية، لما يمتلكه من قدرة على الاختراق ونقل الفريق سريعًا من الدفاع إلى الهجوم.

ومع تقدم الأظهرة الإسبانية للمساندة الهجومية قد تمنح المساحات خلفها فرصة مثالية للأخضر لاستغلالها عبر الأجنحة.

وفي المقدمة يمثل عبد الله الحمدان خيارًا مهمًا بفضل قوته البدنية وقدرته على الاحتفاظ بالكرة ومشاغلة المدافعين، ما يمنح زملاءه فرصة التقدم ومساندة الهجمات، إضافة إلى دوره في تخفيف الضغط المتوقع من المنتخب الإسباني.

أما في وسط الميدان فإن الإبقاء على مصعب الجوير يعد من أهم مفاتيح التوازن الفني، لما يملكه من قدرة على الاحتفاظ بالكرة والتمرير تحت الضغط والربط بين الخطوط، وهي عناصر ضرورية لمجاراة وسط إسبانيا القوي.

إذا أراد الأخضر تحقيق نتيجة إيجابية فعليه أن يلعب بشجاعة وثقة، وأن يستثمر سرعة أجنحته وحيوية لاعبيه. فطريق العبور السعودي قد لا يمر من قلب الملعب بل عبر أجنحة الصقور القادرة على التحليق بالأخضر نحو إنجاز جديد.

حين تحلق الأجنحة يسقط الاستحواذ.