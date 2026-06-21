بعد 12 عاما.. ألمانيا تكسر عناد الدور الأول

تخطى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم حاجز دور المجموعات في المونديال للمرة الأولى منذ 12 عامًا بعد فوزه على نظيره الإيفواري 2-1، فجر الأحد في مدينة تورنتو الكندية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

ومنذ تتويجه باللقب في مونديال 2014 الذي استضافته البرازيل، عجز المنتخب الألماني عن بلوغ دور المجموعات في آخر نسختين، إذ ودع مبكرًا من كأس العالم 2018 في روسيا بعد أن تذيل مجموعته برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد مقابل خسارتين، وواجه المصير ذاته في النسخة التي جرت في قطر 2022، حينما خرج من الدور الأول إثر حلوله ثالثًا في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مقابل خسارة.

وتأخر «مانشافت» أمام «الأفيال» بعدما تقدم الأخير بهدف حمل توقيع فرانك كيسيه لاعب وسط فريق الأهلي «30»، لكن البديل دينيز أونداف تقمص دور البطولة بتسجيله هدف التعادل بعد ثماني دقائق من دخوله «68» قبل أن يحرز الهدف الثاني في الوقت القاتل «90+4».

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل نظيره الإيفواري في المركز الثاني بـ3 نقاط.

وواصل المنتخب الألماني من خلال هذا الفوز تفوقه على المنتخبات الإفريقية في النهائيات محققًا فوزه السادس من 9 مواجهات، إلى جانب تعادله في مباراتين وخسارته واحدة أمام الجزائر في مونديال 1982.

كما تابع «مانشافت» سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 11 في كل المنافسات، واقترب من رقمه القياسي الخاص «12 انتصارًا» الذي حققه بين مايو 1979 ويونيو 1980.