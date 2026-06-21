كومان: الخماسية ترعب المنافسين.. ولا يهمني البرازيل والمغرب

رأى رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم في لاعبيه قدرة على أن «يكونوا خطيرين جدًا في الهجوم»، بعد الفوز الكبير على السويد 5-1 السبت في هيوستن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2026.

وكان المنتخب الهولندي فعالًا جدًا أمام المرمى، بفضل براين بروبي وكودي خاكبو اللذين سجل كل منهما ثنائية.

وقال كومان في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «إذا نظرتم بتفصيل أكبر إلى الأهداف التي سجلناها، فإن ذلك سيتسبب بالخشية لدى منافسينا: الطريقة التي جاءت بها هذه الأهداف، في الهجمات المرتدة، مع الكثير من السرعة والجودة، تُظهر أننا يمكن أن نكون خطيرين جدًا».

وأضاف: «بإمكاننا ربما اكتساب الثقة من الطريقة التي لعبنا بها، وأيضًا التعلم من فتراتنا الأقل جودة في هذه المباراة».

وأوضح أن إشراك بروبي أساسيًا جاء لأن طبيعة المنافس كانت تتطلب «وجود مهاجم رأس حربة أكثر، لاعب يكون حاضرًا داخل منطقة الجزاء»، وكذلك لأن كريسنسيو سامرفيل، الذي تخلى عن مكانه الأساسي قبل أن يدخل في الشوط الثاني ويسجل الهدف الخامس، لم يكن جاهزًا 100 في المئة لبدء اللقاء.

وعندما سُئل إن كان سيهنئ نفسه على هذا الخيار الموفق، أجاب: «لا، لن أفعل. كمدرب، لديك خطة لتغيير الأمور أو لتقديم شيء مختلف. أحيانًا ينجح ذلك أكثر من أحيان أخرى. يعتمد الأمر أيضًا على المباراة، على حالة اللاعبين، وعلى ما تريد تغييره».

ورأى أن بروبي بات في حالة أفضل وأكثر جاهزية مقارنة بالأشهر الماضية، ما يفسر تطوره.

وأكد كومان أنه لا يملك تفضيلًا حقيقيًا بشأن هوية المنافس المحتمل في دور الـ32 بين البرازيل والمغرب.

وقال: «بصراحة، ليس لدي أي تفضيل. إنهما فريقان جيدان، وقد رأينا ذلك خلال مباراتهما. لا أعتقد أن أحدهما أفضل من الآخر، علينا أن نركز على أنفسنا، وأن نحاول إنهاء دور المجموعات في المركز الأول، وبعدها سنرى من سيكون منافسنا».