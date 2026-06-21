أمام كوراساو.. الإكوادور تبحث عن التوازن

يدخل المنتخب الإكوادوري الأول لكرة القدم مواجهة كوراساو فجر الأحد في كانساس سيتي، وهي تدرك أنه حتى في هذه المرحلة المبكرة من منافسات كأس العالم، فإن المخاطر تتزايد على الطرفين بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.

وأوقعت القرعة الإكوادور في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وكوت ديفوار، ووصلت إلى البطولة باعتبارها أحد منتخبات أمريكا الجنوبية غير المرشحة للمنافسة، مستندة إلى الانضباط الدفاعي والتنظيم المحكم. لكن المنتخب استهل مشواره بخسارة محبطة بهدف دون رد من كوت ديفوار، على الرغم من أنها صنعت فرصًا أكثر لكن لم تتمكن من استغلالها.

ويجب الآن على لاعبي المدرب سيباستيان بيكاسيسي الرد، لأن أي نتيجة أقل من النقاط الثلاث ستجعل الإكوادور تواجه مهمة شاقة في مباراته الأخيرة في المجموعة ضد ألمانيا الذي قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على كوت ديفوار.

واستقبلت الإكوادور خمسة أهداف في 18 مباراة بالتصفيات، وتعتمد على خط دفاع يضم وليان باتشو «باريس سان جيرمان» وبييرو هينكابي «أرسنال»، في حين يوفر موزيس كايسيدو «تشيلسي» الطاقة والسيطرة في خط الوسط.

وفي الهجوم، لا تزال المسؤولية تقع في الغالب على عاتق المهاجم إينر بلنسية، الذي يواصل دوره كنقطة محورية وكقائد للمنتخب، حتى مع ظهور جيل أصغر سنًا.

ويكمن التحدي الذي يواجه الإكوادور في تحقيق التوازن بين هيكلها المنظم دفاعيًا والشراسة الهجومية المطلوبة لترجمة السيطرة إلى أهداف.

وفي المقابل، تمثل هذه المباراة خطوة أخرى في رحلة كوراساو إلى كأس العالم، بعد مشوار مذهل في التصفيات لم تتكبد خلاله أي خسارة. لكن مباراتها الأولى ضد ألمانيا، حاملة اللقب أربع مرات، كانت بداية قاسية، وانتهت بهزيمة ساحقة 1-7 على الرغم من أن المنتخب عاش لحظة تاريخية عندما سجل أول أهدافه في البطولة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الهولندي ديك أدفوكات، على أسلوب اللعب نفسه، الذي كان أحد أسباب التأهل للبطولة.

وعادة ما تعتمد كوراساو على تكتل دفاعي منظم، ساعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وهو أسلوب أثبت فعاليته في التصفيات لكنه انكشف أمام المنافسين من الصف الأول.

وستكون هذه المباراة الأولى التي تجمع بين المنتخبين، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى مباراة تجمع بين هويتين متناقضتين: الإكوادور، الهادئ والمنظم، في مواجهة كوراساو غير المرشح على الإطلاق.