دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه لا يشعر بالضغط خلال مواجهة إسبانيا المقررة الأحد ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال المدرب اليوناني خلال المؤتمر الذي عُقد السبت: «قبل مواجهة أوروجواي كنت متوترًا أكثر، على الأقل من أجل الخروج بنقطة واحدة، لكن أمام هذه النوعية لا أشعر بالضغط».

وتابع: «يمكن أن أخسر، ولكن لو حدث ذلك لن يسألني أحد لماذا هُزمت، ولكن لو فشلنا في الفوز أمام الرأس الأخضر، سيسألني الجميع: لماذا؟».

وأكمل: «لعبت كرة القدم، هي ليست فقط حول الضغط، بل الاستمتاع، على فريقي الاستمتاع غدًا وامتلاك هذه العقلية».

ورد دونيس على تصريحات دي لا فوينتي مدرب إسبانيا فيما يخص صلابة الأخضر الدفاعية: «في شوط أوروجواي الأول لعبنا جيدًا في كل الوضعيات، وفي الثاني لم أكن معجبًا بالأداء».

وعن العمل الذي فرضه خلال التدريبات: «الأيام الماضية حاولنا العمل حول الدفاع المتأخر لنكون أفضل، بالتحديد بعد النظر إلى الخصم الذي يملك الكرة ولديه تحركات كبيرة، وعلينا التطور أمام أحد أفضل الفرق في العالم، واللعب بشكل أفضل».

وأردف: «هذه مباراة ضد أحد أفضل المنتخبات، وعلينا أن نشعر بشكل ممتاز قبل دخولها، وبالطبع إسبانيا فريق ممتاز في الاستحواذ، وعلينا أن ندافع بشكل أفضل.. وهذا ما ركزنا عليه خلال الثلاثة أيام الماضية».

وحول إمكانية تكرار مفاجأة الأرجنتين والفوز أمام إسبانيا، قال دونيس: «من الجميل أن نحظى بمعجزات في كرة القدم، وشاهدناها عدة مرات، سواء في كأس العالم، وشاهدنا المرشحين يخسرون أمام الأقل ترشيحًا، لكنها نادرة».

وأجاب عن كيفية إيقاف إسبانيا عن الاستحواذ بالكرة: «من الصعب أن يستحوذ أي فريق على إسبانيا، فما عليك فعله هو التحكم بتحركاتك وأن تكون الحظوظ متقاربة، وأن تملك الاستحواذ وتتحرك بديناميكية حينما تملكها، بعيدًا عن الترشيحات قبل المباراة وتُركز بشكل كامل».

وأثنى المدرب اليوناني على نجم منافسه لامين يامال قائلًا: «ربما هو أكبر موهبة في العالم، بدأ بتعويض ميسي في برشلونة بأفضل طريقة، لم أرَ لاعبًا في هذا العمر يلعب بهذا النضج، لا يتعلق الأمر بالمهارات بل بالنضج».

وأكمل: «من الرائع أن ترى مواهب مثل لامين، نحترمه، وجميل مواجهة لاعب بهذه الجودة».

واستذكر مباراته مع ميسي معلقًا: «أتذكر حينما لعبت ضد برشلونة، واجهنا ميسي، وعمومًا في هذه الفترة هو الموهبة الأصغر التي تملك الجودة والكفاءة والنضج».

وعن إمكانية غياب لامين يامال ونيكو ويليامز عن مواجهة الأخضر الأحد: «إسبانيا ليست فريقًا مشابهًا حينما يكون لامين وويليامز في الملعب أو خارجه».

وبرر: «حينما يغيبان ينقصهم البراعة الفردية، وشاهدنا ذلك أمام الرأس الأخضر، شاهدنا النقص الإبداعي الفردي حينما يغيبان، خلقوا فرصًا كثيرة، ومن الصعب أن تكون مركزًا بشكل كامل حينما تدافع طوال الوقت».

وبين المدرب اليوناني أن الأخضر لم يحظَ بالوقت الكافي حتى يتشرب فلسفته قائلًا: «مختلف أن ترى اللاعبين كخصم، وبعد ذلك تدربهم، أحب أن تكون فرقي تأخذ المبادرة وتستحوذ، ولكننا لسنا جاهزين بالكامل لفعل ذلك. ضد إسبانيا والبرازيل واليابان مثلًا، يجب أن نحظى بالوقت وأن نزيد الثقة، ولكن لدينا وقت قليل لاستيعاب الفلسفة الجديدة».

وأضاف: «أشجع اللاعبين على أخذ المبادرة، ولكننا لن نقوم بهذا بشكل سهل، فعلناه أمام السنغال والإكوادور، ولكن هدفنا هو كأس آسيا الذي نريد أن نكون فيه بكامل قوانا ونبلغ المستوى الذي أريده، لكننا لم نصل إليه بعد».

ودافع دونيس عن القائد سالم الدوسري بعد الانتقادات التي طالته عقب التعادل مع أوروجواي 1-1: «حينما يكون لاعب مثل سالم لديه خبرة كبيرة، الانتقاد يأتي مع هذه الخبرة، نحن في هذه الوضعية وعلينا تقبل الانتقادات سواء كانت عادلة أو لا، إنها جزء من اللعبة».

وتابع: «نركز بشكل كامل على روح الفريق، وكل من حولي نركز على تشجيع اللاعبين في اللحظات الصعبة، بعض اللاعبين خبراء وبعضهم أقل، وبعضهم يؤدي بشكل جيد وآخر أقل، ولكن الأهم هو الأداء كمجموعة واحدة».

وبرر سبب وجود أخصائي نفسي مع بعثة الأخضر قائلًا: «تطورت كرة القدم كثيرًا، وكل قسم له أهميته، حينما لعبت في المنتخب كان لدينا شخص ليس فقط للمباراة، بل للمساعدة في كل الحالات. أحد أهدافنا أن يكون كل لاعب في وضعه الممتاز، وفي هذه الحالة إذا كان 20 لاعبًا في أفضل أحوالهم الذهنية سيكون لدينا فريق مختلف».

وتطرق المدرب اليوناني إلى تصريحات داني أولمو قائلًا: «لا ندخل ونحلل ما يتم قوله، من الطبيعي لإسبانيا أن تحاول الضغط علينا وخلق الفرص، وعلينا أن نقاوم وأن نكون محظوظين. الرأس الأخضر دافع لـ95 دقيقة واستقبلوا الفرص، وليس بكم الفرص التي تتوقعها من منتخب إسبانيا، لكنهم نجحوا بالخروج بالتعادل».

وشدد: «علينا أن ندافع بديناميكية، وأنا أؤمن أننا سنقدم دفاعًا ممتازًا ومباراة رائعة».

وأثنى دونيس على سعود عبد الحميد ظهير الأخضر: «سعود بالنسبة لي هو حالة يمكن أن تكون مثالًا للاعبين الآخرين. هناك أمر مميز في الدوري السعودي، يمكن للاعبين أن يبدؤوا مع نادٍ صغير، وبعدها إلى أحد الأندية الكبيرة».

واسترسل: «في أوروبا يمكن الذهاب إلى دول أخرى، ولا نبقى في نفس الدولة، هذا ليس خيار اللاعب السعودي، على الرغم من لعب لاعبين سعوديين في الماضي القريب، لكن سعود لعب في روما ولانس وسيشارك في دوري الأبطال، وهو مثال رائع للغاية للجميع».

وأفاد أن تفكيره ينصب على المواجهة الأخيرة أمام الرأس الأخضر: «في كل البطولات المجمعة التي تلعب فيها مباريات متتالية، عليك أن تدير الفريق، نرى ثنائية سعود وأبو الشامات بشكل مختلف بين مباراة وأخرى، وفي ذهني من الطبيعي أن أفكر في المباراة الأخيرة ضد الرأس الأخضر».

ونوّه إلى مباراة أوروجواي قائلًا: «كنت أريد رؤية ردة فعل اللاعبين تحت الضغط، من السهل رؤية اللاعبين وردات فعلهم في التمارين والمباريات التجريبية، لكن في المباراة الرسمية تحت ضغط كبير، من المهم رؤية ذلك».

وزاد: «فعلنا ذلك في الشوط الأول، وكنت سعيدًا بالأداء، ولكن الشوط الثاني حكاية مختلفة».

واختتم حديثه: «غدًا سيكون تحديًا أمام فريق مختلف وقوي، والأهم ألا نرتكب أخطاء كثيرة، وأن تكون قراراتنا ممتازة مع الكرة»