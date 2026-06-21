صاليبا: تنتظرنا معركة أمام العراق

توقع وليام صاليبا، قلب دفاع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام العراق في ثاني مبارياتهما بالمجموعة التاسعة لكأس العالم يوم الإثنين.

وتتصدر النرويج التي تغلبت على العراق 4-1 المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا التي كسبت بدورها السنغال 3-1 في الجولة الأولى.

وعلى الرغم من تأكيده إلى أن فرنسا، بطلة العالم 1998 و2018، ووصيفة 2006 و2022، قد تكون الأوفر حظًا في المباراة المقبلة لكن نجم أرسنال الإنجليزي أوضح أن ذلك لا يعني أن الأمور ستكون سهلة.

وقال في مؤتمر صحافي السبت: «منتخب العراق جيد ولن تكون المباراة سهلة، حتى لو اعتقد البعض خلاف ذلك. تأهل، وفاز على بوليفيا ليصل النهائي، وتعادل مع إسبانيا تجريبيًا، لذا نتوقع معركة كبرى».

ولم يسبق للعراق الفوز بأي مباراة في كأس العالم، حيث خسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات خلال مشاركته الوحيدة السابقة عام 1986.

واضطر المنتخب إلى خوض 21 مباراة في التصفيات ليحجز مكانه في هذه البطولة، إذ حسم آخر مقعد متاح في كأس العالم بفوزه على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي أواخر مارس.

من جانبه، قال لوكا ديني زميله في خط الدفاع في المؤتمر نفسه: «أعتقد أنها ستكون منافسة محتدمة جدًا. إنهم يلعبون من أجل البقاء في المنافسة، لذا ستكون مباراة تتسم بالصراع البدني الشديد».

وأضاف: «نحن على دراية بالنظام الذي سيتبعونه بتشكيلة 4-4-2 ومهاجميهم. ستكون مباراة مباشرة للغاية وعلينا أن نكون مستعدين لذلك».

ويأمل صاليبا وزملاؤه أن تكون أرضية الملعب في فيلادلفيا أفضل مما كان عليه في نيويورك/نيوجيرزي، الذي انتقدوه.

وقال صاليبا: «بدا الملعب وكأنه اصطناعي وصلب، لكننا اضطررنا للعب. من الواضح أن العشب لم يكن في أفضل حالاته. وبالطبع، الأمر نفسه ينطبق على كلا الطرفين».