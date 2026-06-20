قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر

تابع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أتلانتا قبل مواجهة إسبانيا ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وحضر الوزير إلى المعسكر، السبت، والتقى اللاعبين، وتحدَّث معهم، وكان برفقته ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي.

ويدخل المنتخب السعودي مواجهة إسبانيا بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل 1ـ1 أمام أوروجواي في الجولة الأولى، فيما تنتظره مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن سعيه للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.