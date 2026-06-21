حسام: كشفنا أسرار نيوزيلندا.. وخلافي مع صلاح إشاعة

شدد حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، على أهمية التركيز أمام نيوزيلندا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم فجر الإثنين، على ملعب «بي.سي بليس» في فانكوفر الكندية.

واستهل منتخب «الفراعنة» مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 مع بلجيكا، وتسعى للحصول على النقاط الثلاث من أجل تدعيم حظوظها في التأهل إلى دور الـ32.



وقال حسام في مؤتمر صحافي السبت: «حققنا نتيجة إيجابية أمام بلجيكا، ومباراة نيوزيلندا ستكون محورية في مشوارنا، وسنتعامل مع المباراة بتركيز».

وفيما يتعلق بأسلوب لعب المنتخب أوضح: «طريقة لعبي منذ تولي مسؤولية المنتخب تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم».

وعن صعوبة المهمة وحظوظ المنتخبين في المباراة، أشار المدرب في التصريحات التي نشرها الاتحاد المصري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «نيوزيلندا منتخب ليس سهلًا، ومن يصل لكأس العالم فهو قوي ونحترمه، ونسعى للفوز، مع كل الاحترام له.. طموحاتنا متقاربة». وأضاف «درسنا نيوزيلندا جيًدا.. وحالة اللاعبين ستحسم المباراة».

وتحظى مصر بقوة هجومية كبيرة، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول السابق وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، وقد سجل الأول تسعة أهداف بتصفيات كأس العالم، وقدم تمريرة حاسمة لإمام عاشور أمام بلجيكا.

ورفض حسام ما يشاع عن وجود خلاف بينه وبين محمد صلاح قائد المنتخب، خاصة بعد أن أخرجه من الملعب قبل ربع ساعة من نهاية المباراة الأولى، وأدخل مكانه الشاب حمزة عبد الكريم.

وأكد أن العلاقة بينهما جيدة وقال: «صلاح لاعب مهم في تشكيلتنا، وجميع اللاعبين 26 الموجودين هنا معي مهمون للغاية. كل لاعب عمل معي يعرف أنني أتعامل معهم بطريقة احترافية. ليس لدي لاعبون مفضلون».

وأضاف :«صلاح لاعب رائع يساعد زملاءه. يتمتع بانضباط كبير وهو قدوة يحتذى بها..سواء بدأ المباراة... أو جرى تبديله، فلا بأس. فهذا دوره كلاعب. والجميع يعلم أنني أعمل لمصلحة الفريق والمنتخب».

واستطرد: :«تنتشر الشائعات حول ⁠النجوم واللاعبين والفرق. لكن صلاح شخص يتمتع بانضباط شديد..إنه ‌يتدرب معنا. وهو أول لاعب يوافق أيضًا ‌على قراراتي بصفتي المدرب. لذا أعتقد أنه سيكون إيجابيًا للغاية أمام نيوزيلندا».