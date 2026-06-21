نجم «7Dogs» يعتنق الإسلام

اعتنق الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو، أحد أبرز نجوم هوليوود والمعروف بأدواره في مسلسلي Breaking Bad وBetter Call Saul، الإسلام بعد مشاركته في تصوير فيلم «سفن دوجز».

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على منصة «إكس»: «‏نجم فيلم سفن دوجز وBreaking bad جيانكارلو إسبوزيتو ينطق الشهادتين، ويشارك فريق العمل الصلاة يوم أمس في المسجد بعد ارتياحه من التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في السعودية، والفيديو له أمس مع موظفي شركة صلة».

ويُعدُّ إسبوزيتو من أشهر الممثلين في الدراما الأمريكية خلال العقود الأخيرة، واكتسب شهرةً عالميةً بعد تجسيده شخصية «جاس فرينج» في مسلسل Breaking Bad، ثم واصل نجاحه عبر الدور ذاته في Better Call Saul، كما شارك في أعمالٍ عالميةٍ بارزةٍ، منها The Mandalorian، وThe Boys، وعددٍ من الإنتاجات السينمائية الضخمة.

وجاء اعتناق إسبوزيتو الإسلام خلال فترة وجوده في السعودية للمشاركة في تصوير فيلم «سفن دوجز»، أحد المشروعات السينمائية العالمية التي تُنفِّذ مشاهدها داخل السعودية.

ويُعدُّ «7Dogs» من أكبر المشروعات السينمائية العربية، وجرى تصويره في الرياض ضمن إنتاجٍ ضخمٍ، جمع نخبةً من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي، وجيانكارلو إسبوزيتو، وسلمان خان، وسانجاي دوت، وناصر القصبي.

وتدور أحداث الفيلم حول منظمةٍ إجراميةٍ دوليةٍ غامضةٍ، تحمل اسم «7Dogs»، تضمُّ شبكةً من المجرمين من جنسياتٍ مختلفةٍ، وتُخطِّط لتنفيذ عملياتٍ تتَّسم بالخطورة والتعقيد في إطارٍ يجمع بين الأكشن، والإثارة، والإنتاج السينمائي واسع النطاق.

ويأتي العمل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، الذي يعد من أضخم الإنتاجات العربية بميزانية بلغت 40 مليون دولار، وبمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، في تجربة سينمائية تجمع بين الأكشن، والتشويق، والإنتاج البصري الضخم.

وسجل الفيلم أرقاما قياسية إذ بلغت إجمالي إيراداته إلى 17.628.368 دولارًا ووصول عدد التذاكر المباعة إلى 2.257.413 تذكرة، كما اجتذب الفيلم الجمهور بقوة، وحظي بإعجاب كبير بين الأوساط الفنية.