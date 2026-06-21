هانيا تخطف لقب الإسكواش العالمي

تُوِّجت المصرية هانيا الهمامي، المصنَّفة الأولى عالميًّا، بلقب نهائيات الجولة العالمية الختامية للإسكواش «بي أس أيه» التي جرت في باريس، العاصمة الفرنسية، السبت، لتختتم موسم 2025ـ2026 بأفضل طريقةٍ ممكنةٍ، بينما أحرز البيروفي دييجو إلياس لقب فئة الرجال.

وضَمِنَت هانيا إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي بعد خسارة مواطنتها أمينة عرفي، المصنَّفة الثانية، الجمعة، في الدور نصف النهائي قبل أن تحسم لقب النهائيات بفوزها على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام "الخامسة" 11ـ6، 10ـ11، 11ـ8، و11ـ8.

وفي سن 25 عامًا، تُوِّجت الهمامي باللقب للمرة الثانية بمسيرتها في نهائيات الجولة العالمية التي تجمع في ختام كل موسمٍ أفضل ثمانية لاعبين، وأفضل ثماني لاعباتٍ خلال العام على غرار بطولة الماسترز الختامية في التنس.

وفي فئة الرجال، حصد إلياس اللقب بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول "الثاني" 7ـ11، 11ـ4، 11ـ6، و11ـ9.

وجاء تتويج اللاعب البيروفي، البالغ من العمر 29 عامًا، ليمنحه أول لقبٍ له في نهائيات الجولة بعد مشوارٍ شهد تخطيه الفرنسي فيكتور كروان في ربع النهائي، ثم استفادته من انسحاب المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًّا، في نصف النهائي بسبب وعكةٍ صحيةٍ.

واستضافت باريس البطولة للمرة الأولى في محطةٍ تُعدُّ تمهيدًا لظهور الإسكواش للمرَّة الأولى في الألعاب الأولمبية خلال دورة لوس أنجليس 2028.

ومن المقرَّر أن تتوقف منافسات جولة «بي أس أيه» حتى نهاية يوليو لدى الرجال، وحتى مطلع سبتمبر لدى السيدات.