الأردن والجزائر.. مواجهة معقّدة وحافلة بالمخاطر

قد لا تبدو مباراة المنتخب الأردني الأول لكرة القدم ونظيره الجزائري مواجهةً مثيرةً في كأس العالم 2026، لكنَّ الكثير قد يتوقَّف على نتيجتها ضمن المجموعة العاشرة في كاليفورنيا، إذ قد تكون حافلةً بالمخاطر، وتؤثِّر في مصير المنتخبات الأربعة جميعها.

وتبدو الاحتمالات معقَّدةً، لكن اعتمادًا على نتيجة المباراة، التي ستجري الإثنين بين الأرجنتين والنمسا في تكساس، قد تعني خسارة الجزائر، أو الأردن خروج الخاسر من كأس العالم بعد مباراتين فقط.

وكان من المتوقَّع أن يُظهِر الأردن دفاعه الصلب في أول مشاركةٍ له في المونديال، لكنَّه أربك النمسا بهجماتٍ مرتدةٍ قاسيةٍ لا هوادة فيها خلال مباراةٍ مثيرةٍ، شهدت تبادل الهجمات بين المنتخبين، وانتهت بفوز المنتخب الأوروبي 3ـ1.

وليس أمام «النشامى» أي خيارٍ سوى بذل قصارى الجهد أمام «محاربي الصحراء» في ملعب فريق سان فرانسيسكو 49، إذ قد يفرض التعادل، الإثنين، بذل جهودٍ خارقةٍ في مباراتهم الأخيرة ضمن دور المجموعات أمام الأرجنتين، حاملة اللقب، في حين أن الخسارة قد تؤدي إلى خروجهم المبكِّر من البطولة.

وأكد علي علوان، الذي سجل أول هدفٍ للأردن في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، أن المنتخب سيبني على أدائه الهجومي، وسيتعلَّم من الأخطاء الدفاعية، وسيقدِّم أداءً أفضل أمام الجزائر.

وقال: «الذكي هو مَن يتعلَّم من أخطائه، ولا يُكرِّرها. أعدكم بأننا في المباراة المقبلة، إن شاء الله، سنبذل قصارى جهدنا، وسنكون أفضل من اللقاء الأول».

في الجانب الآخر، تجد الجزائر نفسها في موقفٍ مشابهٍ بعد خسارتها 0ـ3 أمام الأرجنتين في مباراةٍ تحوَّلت إلى عرضٍ فردي لليونيل ميسي، الذي سجل أول «هاتريك» له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وعادلَ به رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، متصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم بـ 16 هدفًا.

ويمكن للأرجنتين أن تتصدر المجموعة بفوزها الإثنين شريطة ألا يتغلَّب الأردن على الجزائر. كذلك يمكن للنمسا أن تتصدَّر المجموعة إذا فازت على الأرجنتين، ولم يخسر الأردن.

وشاركت الجزائر المرَّة الأخيرة في كأس العالم عام 2014، وتأمل أن تساعدها البطولة الموسَّعة في وصول فريقها العامر بالمواهب إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الثانية، وتجاوز إنجازها التاريخي الذي حققته عام 1982 بفوزها المفاجئ على ألمانيا الغربية.

وبعد ابتعاد الأرجنتين عن طريقها، ستكون الجزائر حريصةً على إعطاء دفعةٍ قويةٍ لمشوارها مدركةً أنها قد تودِّع كأس العالم الإثنين إذا خسرت أمام الأردن، وتمكَّنت النمسا من حصد نقطةٍ واحدةٍ على الأقل أمام بطلة العالم.

وقال فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب الجزائر: «علينا أن نحرص على أن يتمتع المنتخب بهذه الثقة لأننا نعلم أننا قادرون على تحقيق ذلك».

وأضاف: «لا يزال على منافسينا الآخرين في هذه المجموعة مواجهة الأرجنتين، لذا فإن مصيرنا لا يزال بين أيدينا».