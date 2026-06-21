تونس واليابان.. المواجهة الـ 1000 في المونديال

تتَّجه الأنظار، الأحد، إلى مدينة مونتيري المكسيكية حيث يلتقي المنتخب التونسي الأول لكرة القدم نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة الرقم الـ 1000 في تاريخ المونديال، الذي انطلق عام 1930 في الأوروجواي.

وجمعت المباراة الـ 100 بين النمسا والأوروجواي بنسخة 1954 في سويسرا، فيما تقاسمت أربعة منتخباتٍ خوض المباراة رقم 500 بسبب تزامن انطلاق تلك المباريات، إذ التقت الأرجنتين وبلغاريا، واليونان ونيجيريا باليوم الأخير من دور المجموعات لكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة.

وسُجِّل رقمٌ قياسي في مونديال 2026، وهو مشاركة 209 منتخباتٍ في تصفيات البطولة.



وحصلت إفريقيا وآسيا على 17 مقعدًا مباشرًا، إضافةً إلى مقعدَين في الملحق، بينما شاركت أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بستة منتخباتٍ، ونالت أوقيانوسيا مقعدًا مباشرًا للمرَّة الأولى.

وتعرَّضت تونس لخسارةٍ كبيرةٍ في الجولة الأولى أمام السويد بـ 1ـ5، ما تسبَّب في إقالة المدرب صبري لموشي، والاستعانة بالفرنسي هيرفي رينارد، الذي يدشن حضوره الثالث في المونديال.

في المقابل، يبحث منتخب اليابان عن الانتصار الأول في المجموعة بعد تعادله في الجولة الماضية أمام هولندا 2ـ2.