أدفوكات: حوّلنا الجزيرة إلى «بيت مجانين»

اتَّجهت أفكار الهولندي ديك أدفوكات، مدرب منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، وسطَ احتفالات لاعبيه بعد حصولهم على أول نقطةٍ في كأس العالم عقب التعادل مع الإكوادور دون أهدافٍ، فجر الأحد، إلى شوارع ومنازل تلك الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمةٍ.

وذكر مدرب هولندا السابق، أن النتيجة التي تحقَّقت بفضل 15 تصديًا من الحارس إلوي روم، كانت مكافأةً للمشجعين الذين لم يفقدوا الأمل مطلقًا على الرغم من الهزيمة القاسية 1ـ7 أمام ألمانيا في أول مباراةٍ يخوضها المنتخب في كأس العالم قبل ستة أيامٍ.

وقال أدفوكات: "قدَّم لنا سكان كوراساو الدعم منذ البداية، وبشكلٍ خاصٍّ الأسبوع الماضي ‌بعد الهزيمة أمام ألمانيا. ‌الناس كانت لا تزال تحتفل في الجزيرة، وكان الجميع ‌مفعمًا ⁠بالفرح".

وأضاف: "كان المكان أشبه ⁠ببيتٍ للمجانين الليلة. الأشخاص الذين لا تكون حياتهم سهلةً دائمًا، أتمنى لهم حقًّا أن يحتفلوا بهذا النجاح".

وأكد أدفوكات، أن الاستقبال الحار الذي تلقَّاه اللاعبون بعد الخسارة أمام ألمانيا ترك انطباعًا دائمًا، وساعد في تحفيزهم على الرد بقوةٍ أمام الإكوادور.

وعلى الرغم من أنه كان على وشك البكاء خلال مباراة ألمانيا إلا أن المدرب البالغ 78 عامًا كان هادئًا نسبيًّا الأحد.

وتابع حديثه: "لم أكن ⁠عاطفيًّا الأحد، ليس كما كنت خلال المباراة الأولى. لم ‌أكن كذلك على الإطلاق لأنني ‌شعرت بأننا نلعب المباراة بطريقةٍ صحيحةٍ، وعندها لا داعي لأن تصبح عاطفيًّا. ما أثار ‌المشاعر خلال المباراة الأولى، هو حقيقة أننا خسرنا 1ـ7، وأن الجمهور ‌كان متحمِّسًا للغاية في الترحيب باللاعبين. عادةً ما تتعرَّض للانتقاد في مثل هذه الحالة، لكن العكس هو ما حدث، ورد اللاعبون الجميل للجمهور الأحد، وكانت لحظةً رائعةً لأعيشها".

وأوضح أدفوكات، أن لاعبيه ظهروا بالمستوى الحقيقي لهم أمام الإكوادور بالقول: "مباراة ألمانيا جاءت في وقتٍ مبكِّرٍ جدًّا من البطولة في ذلك اليوم. هم ببساطةٍ كانوا في مستوى أعلى من مستوانا، لكن أمام الإكوادور كان الفريق في المستوى الذي كان ينبغي أن يكون عليه، واللاعبون قاتلوا مثل الأسود. في هذه الحالة ترى ما يمكنك تحقيقه أمام فريقٍ يلعب بمستوى عالٍ جدًّا، ويتمتع لاعبوه بمستويات فرديةٍ عاليةٍ".

ومع استمرار كوراساو في المنافسة قبل خوض مباراتها الأخيرة في دور المجموعات، وجَّه أدفوكات رسالةً إلى المشجعين الذين يحتفلون قائلًا: "استمروا في دعمنا ومساعدتنا، فهذا يمنحنا أجنحةً، ونحن نناضل من أجل البلد".

ويواجه منتخب كوراساو نظيره الإيفواري في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الخامسة، بينما تلعب الإكوادور أمام ألمانيا.