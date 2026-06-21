بيكاسيسي: لم أفقد الأمل.. والحياة علّمتني الدرس الكبير

أكد الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي، مدرب منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، أن الأمر لم ينتهِ بعد على الرغم من أن آمال فريقه بالتأهل إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026 باتت معلَّقةً عقب التعادل المفاجئ دون أهدافٍ مع كوراساو، فجر الأحد.

وبهذه النتيجة، أصبح ‌رصيد الإكوادور نقطةً ‌واحدةً فقط من مباراتين في المجموعة الخامسة ‌بعد ⁠خسارتها 0ـ1 في ⁠المباراة الأولى أمام كوت ديفوار، وباتت في حاجةٍ إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام ألمانيا المتصدرة في نيوجيرسي، الخميس، من أجل الوصول إلى دور الـ 32.

وقال بيكاسيسي في المؤتمر الصحافي: "لقد علَّمتني الحياة أنه يجب عليك دائمًا مواصلة العمل، والتعلُّم ⁠باستمرارٍ، وأن التحدِّيات يمكن أن ‌تتحوَّل إلى فرصٍ. من الطبيعي الآن ‌أن نشعر بهذا الألم، وهذه الخيبة، لكن الأمر لم ‌ينتهِ بعد فأمامنا 90 دقيقةً، وسنكون ‌هناك في أفضل حالةٍ، لنحاول تحقيق أهدافنا".

وسيطرت الإكوادور على مباراة كوراساو فتراتٍ طويلةً، لكنَّها لم تتمكَّن من اختراق شباك الحارس إلوي روم، البالغ 37 عامًا، الذي قدَّم سلسلةً من ‌التصديات المذهلة، وحصل على لقب أفضل لاعبٍ في المباراة.

وأنهى لاعبو بيكاسيسي المباراة ⁠بتسديد 28 ⁠كرةً على المرمى.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "هناك أمورٌ لا يمكن تفسيرها في كرة القدم، وأي شيءٍ سأقوله قد يأتي بنتائجَ عكسيةٍ. كنا نريد الفوز، ولم ننجح في ذلك، وأنا مَن يتحمَّل المسؤولية".