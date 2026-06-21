برباعية اليابان.. تونس تودّع المونديال

فقدَ المنتخب التونسي الأول لكرة القدم فرصة الوصول إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بعد خسارته الكبيرة أمام اليابان 0ـ4، الأحد، على ملعب مونتيري في المباراة الـ 1000 في تاريخ البطولة.

وسجل أهداف اليابان في المباراة دايتشي كامادا في الدقيقة 4، وأياسي أويدا "31"، و"83"، وجونيا إيتو "69". وهذه المرة الأولى التي تُسجِّل فيها أربعة أهدافٍ خلال مشاركاتها في كأس العالم بدءًا من عام 1998.

وكانت تونس تعرَّضت لخسارةٍ قاسيةٍ أمام السويد 1ـ5 افتتاحًا، ودفع ثمنها سريعًا المدرب صبري لموشي الذي أقيل من منصبه، وحلَّ بدلًا منه الفرنسي هيرفي رينارد.

وهذه المرة السابعة في تاريخ مشاركاتها التي تخفق فيها تونس بتخطي دور المجموعات.

ورفعت اليابان رصيدها إلى أربع نقاطٍ في المركز الثاني بفارق الأهداف وراء هولندا، التي فازت بنتيجةٍ ساحقةٍ على السويد 5ـ1.

وأجرى هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي، تغييراتٍ عدة على التشكيلة، بينها الدفع بالحارس أيمن دحمان بدلًا من مهيب الشامخ.

في حين دخل هاجيمي مورياسو، المدرب الياباني، المباراة بأربعة تغييراتٍ على تشكيلته، التي غاب عنها تاكيفوسا كوبو المصاب.

وفي 151 مباراةً سابقةً، خاضتها منتخباتٌ من آسيا في كأس العالم، لم يسبق لأي منتخبٍ منها أن سجل أربعة أهدافٍ في مباراةٍ واحدة.