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تونس تغادر

2026.06.21 | 10:53 am
غادر المنتخب التونسي الأول لكرة القدم كأس العالم 2026 بعد خسارته الكبيرة أمام اليابان 0ـ4، الأحد، على ملعب مونتيري في المباراة الـ 1000 في تاريخ البطولة (الوكالات)
تونس تغادر

تونس تغادر

تونس تغادر

تونس تغادر