تونس تغادر

غادر المنتخب التونسي الأول لكرة القدم كأس العالم 2026 بعد خسارته الكبيرة أمام اليابان 0ـ4، الأحد، على ملعب مونتيري في المباراة الـ 1000 في تاريخ البطولة (الوكالات)