وصف هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، الخسارة من اليابان 0ـ4 بالمؤلمة ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة لكأس العالم 2026، الأحد، التي تسبَّبت في خروجهم من البطولة.

وأوضح الفرنسي، أن الأداء الذي ظهر به لاعبو "نسور قرطاج" لم يكن على قدر منافسةٍ بحجم كأس العالم.

وقال رينارد بعد الخسارة: "لا يمكنني تحميل المسؤولية لأي طرفٍ آخر، لأن أداءنا كان ضعيفًا في جميع الخطوط، خاصَّةً في الجانب الدفاعي، ودفعنا ثمن ذلك غاليًا".

وأضاف المدرب: "حتى لو تم إقصاؤنا، لا تزال أمامنا مباراةٌ ثالثةٌ، يتعيَّن ‌علينا أن نلعبها. نحن في كأس العالم، ⁠ويجب ⁠أن نظل في كامل تركيزنا، ومن المهم أن نستعد للقتال في هذه المباراة أمام هولندا، والأمر ليس سهلًا أبدًا بعد خسارتين في مباراتين، لكن يجب علينا تحمُّل مسؤولياتنا بوصفنا محترفين حتى النهاية".

رينارد: لا أحد يتحمّل مسؤولية الخسارة المؤلمة

مونتيري – رويترز

وصف هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، الخسارة من اليابان 0ـ4 بالمؤلمة ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة لكأس العالم 2026، الأحد، التي تسبَّبت في خروجهم من البطولة.

وأوضح الفرنسي، أن الأداء الذي ظهر به لاعبو "نسور قرطاج" لم يكن على قدر منافسةٍ بحجم كأس العالم.

وقال رينارد بعد الخسارة: "لا يمكنني تحميل المسؤولية لأي طرفٍ آخر، لأن أداءنا كان ضعيفًا في جميع الخطوط، خاصَّةً في الجانب الدفاعي، ودفعنا ثمن ذلك غاليًا".

وأضاف المدرب: "حتى لو تم إقصاؤنا، لا تزال أمامنا مباراةٌ ثالثةٌ، يتعيَّن ‌علينا أن نلعبها. نحن في كأس العالم، ⁠ويجب ⁠أن نظل في كامل تركيزنا، ومن المهم أن نستعد للقتال في هذه المباراة أمام هولندا، والأمر ليس سهلًا أبدًا بعد خسارتين في مباراتين، لكن يجب علينا تحمُّل مسؤولياتنا بوصفنا محترفين حتى النهاية".