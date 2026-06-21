مورياسو: الإصابات أمر مؤسف.. وانتصارنا مستحق

أبدى هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز على تونس 4ـ0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لكأس العالم 2026، الأحد، على ملعب مونتيري.

واقترب المنتخب الياباني من التأهل إلى دور الـ 32 بعد حلوله في المركز الثاني برصيد أربع نقاطٍ متأخرًا بفارق الأهداف عن هولندا المتصدرة.

‌وقال ⁠مورياسو: "ظهرنا بمستوى مميَّزٍ في مباراتنا ⁠الثانية، التي اتَّسمت بقدرٍ عالٍ من الإثارة، وكان يتابعها مشجعون من جميع أنحاء العالم. سعيدٌ جدًّا لأننا تمكَّنا من تحقيق الفوز في مباراةٍ مثل هذه".

وأضاف: "بالنسبة ⁠لنا بوصفنا فريقًا، تعرُّض ‌اللاعبين للإصابات هو بلا ‌شكٍّ أمرٌ مؤسفٌ للغاية، ويُشكِّل ضربةً ‌مؤلمةً، ومع ذلك بنينا هذه التشكيلة على ‌أساس أن أي لاعبٍ يدخل الملعب يمكنه تحقيق الفوز، وأن أي ثنائي يلعب معًا يمكنه الأداء بفاعليةٍ كبيرةٍ".

وتابع المدرب الياباني: "لعب ‌دايتشي كامادا في مركز الوسط المدافع في الفترة الأخيرة، لكن ⁠بالنظر ⁠إلى وضع المنتخب حاليًّا، دفعنا به في مركز المهاجم المتأخر، وكانت الفكرة هي إظهار نقاط قوته، وجعله يتحكَّم في شقي الهجوم والدفاع من هذا المركز المتقدِّم".

وأوضح مورياسو، أن الثنائي كو إيتاكورا وتاكيهيرو تومياسو لعبا أدوارًا رئيسةً في عملية بناء المنتخب داخل المستطيل الأخضر قائلًا: "إيتاكورا وتومياسو، انظر إليهما، إنهما لاعبان قادران على التنافس بمعايير كأس العالم الحقيقية".