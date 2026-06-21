أمام الأسبان.. الأخضر يحلم بسيناريو نيويورك

يستلهم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ذكرى مشاركته المونديالية الأولى عندما يواجه نظيره الإسباني، الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026 الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويطمح الأخضر السعودي خلال مباراته ضد «لاروخا» في تكرار ما فعله في ظهوره الأول بكأس العالم حينما تفوق على نظيره المغربي 2-1 على ملعب نيو ميدولاندز في نيويورك لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال 1994 في أمريكا، ووقتها حصد «الصقور» النقاط الثلاث بفضل الهدفين اللذين سجلهما سامي الجابر من ركلة جزاء وفؤاد أنور.

وشكل الانتصار على المغرب دفعة معنوية مهمة للمنتخب السعودي، إذ أتبعه بفوز آخر على بليجكا 1-1، ليبلغ دور الـ16، لكن مسيرته توقفت بالخسارة أمام السويد 1-3 في ثمن النهائي.

تلا ذلك، خمسة مشاركات للمنتخب السعودي في كأس العالم انتهت جميع مبارياته في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالخسارة، بداية من 1998 في فرنسا، وانتهاء بـ2022 على الملاعب القطرية.

وتلقى الأخضر السعودي خسارته الأولى في ثاني جولات مرحلة مجموعات المونديال خلال مباراته ضد فرنسا التي حسمها «الديوك» برباعية نظيفة على ملعب دو فرانس في باريس العاصمة، وكان الحدث الأبرز الذي تصدر العناوين بعد نهاية اللقاء هو طرد النجم الفرنسي زين الدين زيدان بالبطاقة الحمراء بعد تدخله على فؤاد أنور لاعب وسط المنتخب السعودي.

وانتهت المشاركة الثانية للمنتخب السعودي بخروجه من مرحلة المجموعات بعدما اكتفى بنقطة وحيدة من تعادل مع جنوب إفريقيا 2-2 مقابل خسارتين أمام الدنمارك 0-1 وفرنسا 0-4.

ولم يختلف وضع الأخضر في كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، حيث مني بالخسارة في مباراته الثانية، وكانت أمام الكاميرون 0-1، ليودع المونديال من الدور الأول دون نقاط بعد ثلاث هزائم متتالية بدايتها أمام ألمانيا 0-8 وآخرها من إيرلندا 0-3.

وعاد الأخضر مجددًا إلى دوامة الخسارة برباعية نظيفة في الجولة الثانية، وهذه المرة كانت من أوكرانيا في مونديال 2006 الذي استضافته ألمانيا، وأعقبتها خسارة أخرى من إسبانيا 0-1 في الجولة الثالثة، وأيضًا غادر المنتخب الحدث العالمي من مرحلة المجموعات بعدما اكتفى بنقطة وحيدة حصدها من التعادل مع تونس 2-2 في الجولة الأولى.

وبعد غيابه عن نسختي 2010 و2014 في جنوب إفريقيا والبرازيل تواليًا، عاد الأخضر للظهور في المونديالين الأخيرين، لكن من دون أن يتمكن من كسر عناد الجولة الثانية أو يتخطى حاجز الدور الأول، إذ خسر من الأوروجواي 0-1 في كأس العالم 2028 بروسيا، وكذلك من بولندا 0-2 في مونديال 2022 بقطر.

وفي المشاركة السابعة، يدخل المنتخب السعودي مواجهة إسبانيا بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تضعه على بعد أمتار قليلة من دور الـ32.

واستهل الأخضر مشواره بالتعادل مع الأوروجواي 1-1، بينما سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر.