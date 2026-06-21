الأحد.. ذاكرة الذهب السعودي والاخفاق السويدي

يتسلح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بذكريات آسيوية ذهبية حققها الأحد عندما يواجه نظيره الإسباني، في اليوم نفسه، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب السعودي في استحضار ذكريات يوم الأحد الذي شهد تتويجه بلقبين من أصل ثلاثة ألقاب آسيوية حققها عبر تاريخه، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني.

وحقق «الصقور الخضر» أول الألقاب القارية يوم الأحد، عندما تغلبوا على الصين 2ـ0 في نهائي كأس آسيا 1984، عبر هدفي شايع النفيسة وماجد عبد الله.

وعاد السعودي بعد أربعة أعوام ليحتفل بلقبه الآسيوي الثاني في اليوم ذاته، بعدما تفوَّق على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح في نهائي كأس آسيا 1988 عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وعلى الصعيد المونديالي، لعب الأخضر مباراة واحدة فقط يوم الأحد، وكانت أمام السويد في دور الـ16 من كأس العالم 1994، وانتهت بخسارته 1ـ3، فيما سجَّل فهد الغشيان الهدف السعودي الوحيد.

وخاض الأخضر 98 مباراة دولية الأحد، حقق خلالها 41 انتصارًا مقابل 21 تعادلًا و36 خسارة، وسجَّل لاعبوه 128 هدفًا واستقبلت شباكه العدد ذاته.

ويدخل المنتخب السعودي مواجهة إسبانيا بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل 1ـ1 أمام أوروجواي في الجولة الأولى، فيما تنتظره مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن سعيه للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.