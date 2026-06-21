بعد التعادل.. الأخضر يبحث عن فرحة أولى

لم يعرف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم طعم الانتصار في المباراة التي تلي أي تعادل يحققه خلال مشاركات كأس العالم، وهو ما يأمل في تغييره عندما يواجه إسبانيا الأحد، بعد خروجه بنقطة من مباراته الافتتاحية أمام أوروجواي في مونديال 2026.

ووقَّع الأخضر على تعادله الثالث أمام أوروجواي 1ـ1، فجر الثلاثاء الماضي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاء التعادل الأول أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 2ـ2 في الجولة الثالثة من مونديال 1998، وسجَّل هدفي الأخضر سامي الجابر ويوسف الثنيان.

إلا أنَّ تلك النتيجة لم تكن كافية للتأهل، ليودع الأخضر البطولة من دور المجموعات دون خوض مباراة أخرى.

أما التعادل الثاني فكان أمام تونس بنتيجة 2ـ2 في افتتاح مباريات المنتخب خلال كأس العالم 2006، وسجَّل الهدفين سامي الجابر وياسر القحطاني، قبل أن يخسر الأخضر المباراة التالية أمام أوكرانيا بنتيجة 0ـ4.

وفي النسخة الجارية، افتتح المنتخب السعودي مشواره بالتعادل 1ـ1 أمام أوروجواي، بعدما سجَّل عبد الإله العمري هدف الأخضر، إلا أن أوروجواي أدركت التعادل ليحصد المنتخب نقطة أبقت حظوظه قائمة قبل مواجهة إسبانيا.

ويأمل المنتخب السعودي استثمار نقطة أوروجواي قبل مواجهتي إسبانيا والرأس الأخضر، من أجل البقاء في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه.