لابورت.. 7 يعيدون الذكريات السعودية

تحمل مواجهة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم ونظيره السعودي، الأحد، ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026، رمزية خاصة لإيميريك لابورت، مدافع «لا روخا»، الذي سيصطدم خلالها بأصدقائه السابقين في النصر.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، المواجهة التي يجد فيها المدافع الإسباني نفسه أمام سبعة لاعبين تقاسم معهم غرفة الملابس في الرياض مع النصر، وهم نواف العقيدي وعبد الله الخيبري وعبد الإله العمري وأيمن يحيى ونواف بوشل، إضافة إلى علي لاجامي المنتقل قبل عام من «الأصفر» إلى الهلال، وخالد الغنام، الذي رحل عن الفريق العاصمي إلى الاتفاق في 2024.

لابورت المولود في مدينة أجين الفرنسية، انتقل في عام 2010 إلى أكاديمية أتلتيك بلباو الإسباني، وهو في السادسة عشرة من عمره، ليصبح ثاني لاعب ولد في فرنسا يرتدي قميص الفريق الباسكي بعد بيسنتي ليزارازو، النجم المعتزل.

وبين عامي 2012 و2018 مثّل لابورت فريق بلباو الأول في 222 مباراة رسمية، وحقق بطولة السوبر الإسباني في 2015 على حساب برشلونة.

وفي يناير 2018 انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بصفقة بلغت قيمتها 57 مليون إسترليني، وفاز مع الفريق بخمسة ألقاب دوري إنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، والدرع الخيرية، و3 كؤوس رابطة، إضافة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

وخلال صيف 2023، غادر سيتي متوجِّهًا إلى النصر، وأمضى معه موسمين لعب فيهما 69 مباراة، وسجّل 9 أهداف وصنع واحدًا، قبل عودته مجددًا إلى بلباو في سبتمبر 2025.

وبدأ المدافع تمثيل إسبانيا في 2021 بعدما أغلقت أمامه أبواب المنتخب الفرنسي، وسريعًا أصبح ركيزة في دفاع «لا روخا»، وأسهم في تتويجه بكأس أوروبا 2024، وجاء إلى كأس العالم 2026 حاملاً 47 مشاركة دولية، وهدفين بقميص «الماتادور»، في ثاني مشاركة مونديالية له بعد نسخة «قطر 2022».