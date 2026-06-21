قائمة إسبانيا.. 13 ناديا.. و8 محترفين خارجيّا

تتشكل قائمة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة الأخضر السعودي، الأحد، في ثاني جولات دور مجموعات مونديال 2026 من 26 لاعبًا يمثلون 13 ناديًا بينهم ثمانية أسماء محترفة خارجيًّا.

ويسيطر النادي الكاتالوني على قائمة «الماتادور»، التي اختارها المدرب لويس دي لا فوينتي، وتضم ثمانية لاعبين، وهم: خوان جارسيا، إريك جارسيا، باو كوبارسي، بابلو جافي، بيدري، لامين يامال، داني أولمو، وفيران توريس.

ويأتي نادي أرسنال في المركز الثاني بعد أن دعم قائمة المنتخب الإسباني بثلاثة لاعبين، وهم: دافيد رايا حارس المرمى، ومارتين زوبميندي وميكيل ميرينو، ويتساوى أتلتيكو مدريد مع النادي الإنجليزي بثلاثة لاعبين أيضًا: مارك بوبيل، ماركوس يورينتي، وأليكس بايينا، وبالمثل دعم فريق أتلتيك بلباو قائمة «الماتادور» بالثلاثي دافيد رايا، إيمريك لابورت، ونيكو ويليامز.

وخلت قائمة «لاروخا» من أي لاعب في صفوف ريال مدريد، قبل أن يدعم النادي الملكي صفوفه أخيرًا بالدولي مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وضمت قائمة الإسبان أيضًا لاعبًا واحدًا من صفوف توتنام الإنجليزي وهو بيدرو بورو، الظهير الأيمن، إضافة إلى فابايان روبيز، لاعب وسط فريق سان جيرمان الفرنسي.

ولم يكتفِ دي لا فوينتي بهذه القائمة، إذ استدعى أيضًا أليخاندرو جريمالدو، لاعب باير ليفركوزن الألماني، ورودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وييرمي بينو، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

كما تألفت القائمة أيضًا من لاعبين في «الليجا» مثل بورخا إيجلسايس، مهاجم سيلتا فيجو، وميكيل أويارازبال، مهاجم ريال سوسيداد، وفيكتور مونوث، جناح أوساسونا القريب من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

ويلتقي المنتخبان السعودي والإسباني على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا بظروف متشابهة، بعدما اكتفيا بنقطة في الجولة الأولى، إذ تعادل الأخضر مع الأوروجواي 1ـ1، فيما سقط «الماتادور» في فخ التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر.