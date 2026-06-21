بيزيكي.. صفع مسؤولا.. حُرم السباق واعتذر

اعتذر الإيطالي ماركو بيزيكي، سائق فريق أبريليا، متصدر ترتيب بطولة العالم للدرَّاجات النارية فئة «موتو جي بي»، إلى أحد مسؤولي السلامة في حلبة برنو التي تستضيف جائزة التشيك الكبرى، بعدما صفعه، ما أدى إلى حرمانه من خوض سباق الأحد.

وكتب بيزيكي، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أودّ أن أعتذر لجميع أفراد مجتمع موتو جي بي عن سلوكي تجاه مسؤول الحلبة، لا يوجد ما يبرر تصرفاتي».

وبقي الإسباني خورخي مارتين، زميل بيزيكي الممثل الوحيد لأبريليا، عند خط انطلاق الجولة التاسعة من بطولة العالم، في حين أدان ماسيمو ريفولا، المدير الرياضي للفريق، سلوك دراجه.

واحتل بيزيكي، متصدر البطولة، المركز الخامس عندما تعرض لحادث عند المنعطف الثالث في اللفة قبل الأخيرة من السباق القصير «سبرينت» في برنو.

وبعدما انتهى به الأمر خارج الحلبة، ركض بيزيكي باتجاه دراجته المتضررة غاضبًا، ثم شُوهد وهو يصفع مرتين على أحد مسؤولي السلامة الذي كان يحاول استعادة الدراجة.

واستُدعي دراج أبريليا إلى اجتماع مع مراقبي السباق مساء السبت، بسبب سلوكه غير الرياضي.

وبعد الاستماع إلى أقواله، قرَّر المراقبون حرمانه من بقية فعاليات نهاية الأسبوع، ولفريقه أبريليا الحق في استئناف العقوبة.

وأصدر المراقبون بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «هذا الفعل يضر بمصالح الرياضة، وبالتالي يُعدّ مخالفة».

وقدّم أبريليا استئنافًا مبدئيًّا تم رفضه، وأبلغ ريفولا، مدير الفريق، منظمة موتو جي بي صباح الأحد أنَّه يتقبّل هذا القرار، ويدين سلوك بيزيكي.

وينطلق الإيطاليان فرانتشيسكو بيكو بانيايا، درّاج دوكاتي، الفائز بسباق السرعة السبت، وفابيو دي جانانتونيو، من دوكاتي - في آر 46، من الصف الأمامي، خلف الياباني آي أوجورا، الذي سينطلق من المركز الأول.

ويتصدر بيتسيكي، الساعي إلى لقبه الأول، الترتيب العام برصيد 180 نقطة، متقدمًا بفارق 15 نقطة عن زميله مارتين الذي سيتجاوز الإيطالي في حال حلَّ مساء الأحد في أحد المراكز الثلاثة الأولى.