الأمطار تؤجل نهائي برلين

تأجلت المباراة النهائية لدورة برلين لكرة المضرب «500 نقطة» أربع ساعات، وذلك بسبب تضرر بعض مرافق ملعب «شتيفي جراف»، محتضن اللقاء، جراء أمطار غزيرة هطلت في وقت متأخر من صباح الأحد، وفقًا لما أعلن المنظمون.

وأصدر منظمو البطولة بيانًا صحافيًّا جاء فيه: «جماهير كرة المضرب الأعزاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، اضطررنا إلى إخلاء ملعب الدورة كإجراء احترازي، بعدما تسبَّبت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار ببعض مرافق الملعب».

يقع الملعب في جنوب غرب برلين، العاصمة الألمانية، على ضفاف بحيرة هوندينكيليزي، في حي جرونوفالد.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة النهائية بين الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة عالميًّا، والتشيكية ليندا نوسكوفا «13»، عند الـ12:00 ظهرًا بالتوقيت الألماني، لكنها تأجلت إلى الـ04:00 عصرًا.