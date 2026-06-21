تحدي الأوروبيين.. نجاح سعودي وحيد بضربة أيقونية

شكّل إسقاط الأوروبيين في كأس العالم تحديًا تاريخيًا أمام المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لم يتجاوزه سوى بالهدف الأيقوني لسعيد العويران في مرمى بلجيكا عام 1994.

ويواجه «الأخضر» منتخبًا أوروبيًا للمرة الـ 12 في كأس العالم عندما يلتقي إسبانيا، الأحد، ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات النسخة الجارية على أرض أمريكا الشمالية.

ومن أصل 11 مواجهة مونديالية سابقة أمام منتخبات أوروبا، حقق «الصقور» انتصارًا واحدًا فقط، فيما مُنيوا بعشر هزائم.

وفي نسخة 1994، التي دشّنت الظهور الأول للمنتخب السعودي على صعيد كأس العالم، جمعته 3 مباريات بطرف أوروبي، اثنتان منها ضمن دور المجموعات، وواحدة في ثمن النهائي.

وبدأ المنتخب مشواره في سادس مجموعات البطولة بالخسارة 1ـ2 أمام هولندا، قبل الفوز على بلجيكا بهدف العويران لحساب الجولة الثالثة.

وبعد التأهل، تواجه مع السويد في دور الـ 16 وخسر 1ـ3 وغادر المنافسات التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى غرار تلك البطولة، وقع مع الأخضر منتخبان أوروبيان في مجموعته ضمن نسخة «فرنسا 1998».

وواجه الدنمارك في الجولة الأولى وخسر 0ـ1، وبعدها مباشرة تقابل مع «الديوك»، أصحاب الضيافة، وخسر برباعية دون رد.

ومجددًا أسفرت القرعة في 2002 عن وقوعه مع منتخبين أوروبيين ضمن مجموعة واحدة على أرض كوريا الجنوبية واليابان.

وقص الشريط بملاقاة ألمانيا، وخسر بثمانية أهداف نظيفة، بينما تكبّد هزيمة بثلاثية دون مقابل أمام إيرلندا لحساب الجولة الثالثة والختامية.

وللمرة الرابعة، جاء منتخبان أوروبيان في مجموعته بالنسخة التالية «ألمانيا 2006» هما أوكرانيا وإسبانيا، وواجههما ضمن الجولتين الثانية والثالثة، وخسر 0ـ4 و0ـ1 على الترتيب.

ووضعته قرعة نسخة «روسيا 2018» في مجموعة المنتخب المنظم، والتقاه خلال المباراة الافتتاحية، وخسر أمامه بخماسية نظيفة.

وكان المنتخب الروسي هو الأوروبي الوحيد في تلك المجموعة، مثلما حدث خلال نسخة «قطر 2022» التي شهدت مواجهة وحيدة بين «الصقور» وسفراء القارة العجوز.

وجمعته المواجهة بالمنتخب البولندي ضمن الجولة الثانية وخسرها بهدفين دون رد.

وفي المجمل، سجّل المنتخب السعودي 3 أهداف أمام الأوروبيين ضمن بطولة كأس العالم، واستقبلت منهم شباكه 33 هدفًا.

ولم يهز شباكهم منذ نسخة 94 التي شهدت أهدافه الثلاثة بتوقيع فؤاد أنور أمام هولندا، والعويران أمام بلجيكا، وفهد الغشيان أمام السويد.