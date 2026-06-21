الـ 09:00 صباحا.. مرسيدس بنز يشرع الأبواب

قرَّر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فتح مدرجات ملعب «مرسيدس بنز»، مسرح مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام إسبانيا، عند الـ09:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، الـ04:00 عصرًا بتوقيت الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبواب ستفتح قبل انطلاق المواجهة بثلاث ساعات، فيما يمكن وسائل الإعلام الدخول عند الـ 03:00 عصرًا بتوقيت السعودية.

ويفتتح اليوم الـ 11 منذ انطلاق المونديال بمواجهة الأخضر أمام إسبانيا في الجولة الثانية من البطولة العالمية في مدينة أتالانتا الأمريكية، على أن يعقبها مباراة بلجيكا وإيران على ملعب صوفي في لوس أنجليس عند الـ 10:00 مساءً.

وفي الـ 01:00 صباحًا يواجه منتخب الأوروجواي نظيره الرأس الأخضر على ملعب هارد روك في ميامي، فيما تلعب مصر أمام نيوزيلندا في الـ04:00 فجرًا على ملعب بي سي بلايس في مدينة فانكوفر الكندية.