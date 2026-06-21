الأخضر والماتادور.. 3 مواجهات والأهداف لا تغيب

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التحدي الرابع أمام نظيره الإسباني، الأحد، على ملعب مرسيدس في مدينة أتالانتا الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2026.

ويعرف المنتخبان بعضها جيدًا بعد أن تقابلا ثلاث مرات في مباريات رسمية وتجريبية مالت كفتها بشكل واضح لـ«الماتادور»، الذي حسمها جميعًا لصالحه من دون أن يحضر التعادل في واحدة منها.

وفي المواجهات الثلاث السابقة، سجَّل لاعبو المنتخب الإسباني تسعة أهداف مقابل هدفين للسعودي.

وجرت المواجهة الأولى بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2006، حين تواجها في مرحلة المجموعات، وفاز الإسبان بنتيجة 1ـ0، بفضل هدف لاعبه خوانيتو في الدقيقة «36».

وعاد المنتخب السعودي لمواجهة خصمه الإسباني عام 2010، لكن خلال مواجهة تجريبية جرت على ملعب تريفولي في النمسا، وحقق خلالها المنتخب الإسباني الفوز بنتيجة 3ـ2.

وتقدم الأخضر في تلك المباراة بهدف أسامة هوساوي في الدقيقة «13»، قبل أن يسجل الثنائي دافيد فيا وتشابي ألونسو هدفين للإسبان، وبعدها تمكن محمد السهلاوي من تعديل النتيجة للصقور في الدقيقة «74»، إلا أنَّ فرناندو لورينتي سجَّل هدف الفوز للإسبان في الدقيقة «90».

وفي مباراة تجريبية أخرى جمعت المنتخبين عام 2012 على ملعب باسارون في إسبانيا، فاز «الثيران» بخماسية نظيفة.

وتفوَّق الإسبان بوضوح في هذه المباراة قبل نحو 14 عامًا، وسجَّل بيدرو جونزاليس هدفين، إضافة إلى هدف واحد لكل من تشافي هرنانديز، سانتي كازورلا، ودافيد فيا.