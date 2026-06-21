«فيفا» يتغزل بعبد الحميد: رجل الأرقام القياسية

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على موقعه الرسمي، سعود عبد الحميد، ظهير أيمن المنتخب السعودي، باللاعب الاستثنائي ورجل الأرقام القياسية قبل مواجهة الأخضر أمام إسبانيا، الأحد، على ملعب أتالانتا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم في أمريكا الشمالية.

وقال «فيفا»، الأحد: «يضم المنتخب السعودي، المعروف بتنافسيته الكبيرة، لاعبًا استثنائيًّا في سجل الأرقام القياسية هو سعود عبد الحميد. فنجاحه في المواجهات الفردية بنسبة كاملة «هدفان من مباراتين»، وسرعته القصوى التي بلغت 31 كيلومترًا في الساعة، والمسافة التي قطعها أمام أوروجواي في ميامي والبالغة 9264 مترًا، ليست مجرد أرقام بارزة من كأس العالم «FIFA»، بل تعكس الدور المحوري والتأثير الكبير اللذين يقدمهما الظهير الأيمن في صفوف منتخب بلاده».

وأضاف: «يواصل سعود عبد الحميد، أحد أبرز نجوم الانتصار التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم، ترسيخ اسمه في ملاعب كرة القدم الأوروبية، مقدمًا مستويات مميزة تبعث الفخر لدى الجماهير السعودية».

وذكر «فيفا» أنَّ عبد الحميد، الذي سيحتفل بيوم ميلاده الـ 27 قبل يوم واحد فقط من نهائي كأس العالم الجارية، يستعد إلى أن يصبح أول لاعب سعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم لانس انتقاله بشكل نهائي مطلع يونيو عقب نهاية فترة إعارته من روما.