من هو إلوي روم رجل التصديات القياسية في المونديال؟

في 6 فبراير 1989، في مدينة نايميخن الهولندية الهادئة، ولد إلوي فيكتور روم، حارس مرمى منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، لأب من موطنه يدعى ليسلي روم، وأم هولندية.

كان الأب يروي لابنه الصغير قصص الجزيرة الجميلة عن بحارها الزرقاء وشواطئها الرملية، وعن شعب يحلم دائمًا بالمجد. أما الأم فكانت تربيه على انضباط واجتهاد الهولنديين.

هكذا نشأ إلوي بين عالمين، برد أوروبا ودفء الكاريبي، ومنذ طفولته المبكرة أظهر إلوي شغفًا بالكرة.

بدأ في أكاديميات محلية صغيرة مثل SCE Nijmegen، ثم NEC، ثم VV Union، قبل أن يلتحق في سن الـ13 بأكاديمية فيتيسه، النادي الذي سيصبح جزءًا أساسيًّا من حياته.

كان طويلًا وقويًّا، وسرعان ما وجد نفسه في مركز حارس المرمى، بطوله البالغ 1.90 متر ووزنه 84 كيلوجرامًا.

صعد إلوي إلى الفريق الأول في فيتيسه عام 2008، وخاض معارك طويلة مع المنافسة.

مرات كان احتياطيًّا، ومرات أخرى أصبح أساسيًّا، وفاز مع النادي بكأس هولندا عام 2017. انتقل إلى بي إس في آيندهوفن، ثم إلى كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي حيث حقق بطولة MLS Cup، وعاد إلى فيتيسه مرة أخرى، واستمر في مسيرته حتى وصل إلى ميامي إف سي. لكنه كان يحلم دائمًا بشيء أكبر.

عام 2015 تلقى مكالمة غيَّرت حياته من المدرب باتريك كلويفرت يدعوه لتمثيل منتخب كوراساو.

على الرغم من ولادته في هولندا، اختار إلوي الجزيرة، وأسهم في فوز المنتخب بكأس الكاريبي، ووصل معهم إلى كأس العالم 2026.

وقاد روم كوراساو إلى انتزاع أول نقطة في باكورة مشاركاته في كأس العالم بتصديه 15 كرة في مواجهة الإكوادور 0ـ0، السبت، في كانساس بالجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمونديال 2026 في أمريكا الشمالية.

وفرض روم نفسه نجمًا للمباراة واختير أفضل لاعب فيها برقمه القياسي في عدد التصديات بالوقت الأصلي «15 بينها 6 في الشوط الأول» واقترابه بفارق تصدٍّ واحد من الرقم القياسي في عدد التصديات في المونديال، المسجل باسم الأمريكي تيم هاورد، خلال مباراة بلاده ضد بلجيكا «1ـ2 بعد التمديد» في دور الـ16 من مونديال البرازيل 2014.