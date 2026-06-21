كوريكا يخلف أوشيما في يوكوهاما

عيّن نادي يوكوهاما ​إف مارينوس الياباني، الأسترالي ستيف كوريكا، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لهيديو أوشيما، المُقال أخيرًا من منصبه.

وقال كوريكا ⁠في ⁠بيان صحافي :«أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بالعودة إلى اليابان، تجربتي الأولى هُنا كانت كلاعب، والأن أعود مدربًا لهذا النادي الرائع، وهو شرف يعني لي الكثير».

وأضاف المدرب الأسترالي :«جئت إلى هُنا بطموح واضح، وهو الفوز بالألقاب، واستعادة عقلية الانتصارات، وإعادة ترسيخ الثقافة والمعايير التي جعلت ​هذا النادي واحدًا من ​أنجح الأندية في اليابان».

وينضم المدرب الأسترالي صاحب الـ53 عامًا، إلى بطل الدوري الياباني خمس مرات، بعد موسم حصد فيه اللقب مع فريق أوكلاند، بعدما قاده ‌للتتويج بالدوري الأسترالي في ​موسمه ‌الثاني ​في البطولة، ⁠ليصبح أول فريق نيوزيلندي يفوز بالنهائي الكبير في تاريخ المسابقة الممتد منذ 20 عامًا.

ويخلف كوريكا الياباني أوشيما، الذي تولى المهام التدريبية، يونيو العام الماضي، وأُقيّل يونيو الجاري، بعدما أنهى الفريق مشواره ​في المركز ‌السابع بالمجموعة الأولى بالدوري المحليّ.

وسبق للمدرب الأسترالي اللعب في صفوف فريق سانفريس هيروشيما، بين عامي ‌2000 و2001، وشارك في 50 مباراة وسجل 18 هدفًا.