قرار نصراوي يلغي السلة والطائرة

قرَّرت شركة نادي النصر تجميد نشاط لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة الموسم المقبل، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ شركة النادي أرسلت عبر البريد الإلكتروني رسالة إلى إدارتي اللعبة تشير إلى تجميد نشاط كرة السلة والكرة الطائرة، على أن يشمل القرار جميع الفئات ابتداءً من 30ـ06ـ2026 حتى إشعار آخر.

وقدَّمت الشركة الشكر والتقدير لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وحقق فريق النصر للعبة كرة السلة المرتبة الرابعة في دوري الموسم الماضي، بعد أن خطف العلا البطولة، وفي الطائرة نال النصر المركز الخامس في بطولة الدوري بعدما كسب الهلال لقب البطولة.

وكان الهلال الغريم التقليدي للنصر سبق أن جمد لعبة السلة في سبتمبر 2024.