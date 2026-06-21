الأهلي يُجدد عقد الشحات

أعلن النادي الأهلي المصري، ​الأحد، عن تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لموسمين إضافيين، بعد نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم المنصرم.

وأكد الشحات، في بيان صحافي بثَّه النادي المصري عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، تمسكه باستكمال مسيرته الرياضية مع الأهلي، مشيرًا إلى سعيّه للمساهمة مع زملائه بتحقيق المزيد من البطولات، وإسعاد جماهير الفريق التي يُدين لها بالكثير.

ويستمر الشحات مع ​الفريق، ‌الفائز ⁠بدوري ​أبطال إفريقيا 12 ⁠مرة، حتى نهاية موسم 2027ـ2028.

وانضم الشحات، صاحب الـ34 عامًا، إلى الأهلي في عام 2019، قادمًا من العين الإماراتي، الذي تُوِّج معه بلقب الدوري ⁠الإماراتي للمحترفين ‌في موسم 2017ـ2018.

وشارك الشحات، ​الذي حقق ‌19 لقبًا مع الأهلي ‌منذ انضمامه إلى الفريق، في 29 مباراة بكافة المسابقات في الموسم الماضي، مسجلًا ستة أهداف وأربع تمريرات حاسمة.