مدريد تلغي العرض قبل مواجهة الأخضر

أعلن مسؤولون إسبان عن إلغاء العرض الجماهيري لمواجهة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم أمام نظيره السعودي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، المقرر تنظيمه في العاصمة مدريد، الأحد، بسبب توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وكان من المقرر عرض المباراة على شاشة عملاقة أشرف الاتحاد الإسباني على وضعها في منطقة المشجعين بساحة كولون وسط مدريد.

وقرَّر مجلس مدينة مدريد والاتحاد المحلي للعبة إلغاء العرض الجماهيري بعدما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا برتقاليًّا من الحرارة الشديدة، وهي ثاني أعلى مستوى، لمنطقة مدريد، إذ توقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وأصدرت بلدية مدريد بيانًا قالت فيه «اتُخذ هذا القرار بهدف حماية صحة الحضور وفريق العمل والجهات الداعمة المشاركة في تنظيم الفعالية»، معتذرة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإلغاء.

وحثَّ المسؤولون المشجعين على مشاهدة المباراة في أماكن مغلقة مجهزة بأجهزة تكييف وتجنب التعرض المباشر للحرارة لفترات طويلة.

وتشهد أجزاء واسعة من إسبانيا درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد في يونيو، نتيجة مرور كتلة هوائية حارة من شمال إفريقيا عبر شبه الجزيرة الأيبيرية.

وأعلنت 13 منطقة إسبانية من أصل 17 حالة تأهب برتقالية بسبب موجة الحر الأحد، بينما أُعلنت حالة التأهب الحمراء، وهي أعلى مستوى، في إقليم الباسك الشمالي المتاخم لفرنسا.

ونصحت السلطات السكان والزوار باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال موجة الحر، بما في ذلك شرب الماء بانتظام، والبقاء في أماكن باردة، والحد من النشاط البدني في الهواء الطلق خلال ساعات ذروة الحر، والحرص الشديد على رعاية الفئات الأكثر عرضة للخطر.