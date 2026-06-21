الشباك التونسية تُدخل اليابان التاريخ

سجَّل المنتخب الياباني الأول لكرة القدم إنجازًا تاريخيًّا للكرة الآسيوية، بعدما أصبح أول فرق القارة الصفراء يُحرز أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم، وذلك بعد انتصاره على المنتخب التونسي برباعية نظيفة، صباح الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات في مونديال 2026.

وخاض «الساموراي» مباراته أمام تونس، في ظل غياب تاكيفوسا كوبو، صانع ألعابه المصاب، لكن ذلك لم يؤثر في خط الهجوم، إذ سجَّل أياسي أويدا هدفين وصنع آخر.

وهزَّ دايتشي كامادا وجونيا إيتو الشباك التونسية، لتخترق ‌اليابان دفاع «نسور قرطاج» وتستعرض قوتها بفوز ​كبير ‌في ⁠المباراة ​رقم ألف ⁠في كأس العالم.

وتتساوى اليابان وهولندا ‌برصيد أربع نقاط لكل منهما، قبل الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة، مع تفوق المنتخب الهولندي بفارق الأهداف المسجلة.

أما تونس فقد وضعت الهزيمة نهاية سريعة ومؤلمة لمشوارها في البطولة، على الرغم من تعاقدها مع الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادتها في مباراتي المجموعات المتبقيتين، بعد الخسارة القاسية أيضًا في المباراة الافتتاحية أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف.