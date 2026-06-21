مجالس الحائط التراثية.. ذاكرة 300 عام

تمثل المجالس التراثية في محافظة الحائط جنوب منطقة حائل أحد أبرز المكونات الاجتماعية والثقافية السياحية، التي تعكس عمق تاريخ المحافظة وأصالة مجتمعها، إذ حافظت على حضورها ودورها أكثر من 300 عام. وتنتشر هذه المجالس في عدد من الأحياء التاريخية التي ما زالت تحتفظ بملامحها العمرانية القديمة، من أبرزها حي قصر الحصان، وحي المدارس، وحي الشريف التجاري، الذي ارتبط تاريخيًّا بالحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة.

وشكَّلت هذه المجالس على مدى عقود طويلة ملتقى للأهالي ومكانًا لاستقبال الضيوف وعقد اللقاءات الاجتماعية. ومن أشهر هذه المجالس في محافظة الحائط مجلس حوطة المحمد، وسقيفة العجلان، ومجلس الوبيري، ومجلس درع القبلان، التي ما زالت تحظى بمكانة خاصة في ذاكرة الأهالي بوصفها معالم اجتماعية ارتبطت بحياة المجتمع اليومية، وأسهمت في تعزيز أواصر الترابط والتكافل بين أفراده.

وشهدت هذه المجالس خلال الأعوام الماضية أعمال ترميم وتأهيل نفذها أهالي الأحياء ضمن مبادرات مجتمعية هدفت إلى المحافظة على الموروث العمراني وصون المواقع التاريخية، مع الحفاظ على طابعها المعماري التقليدي الذي يعكس هوية المحافظة وخصوصيتها الثقافية.

وللمجالس التراثية في الحائط حضورها بوصفها جزءًا من الذاكرة الجمعية للمجتمع المحلي، ومقصدًا للزوار والمهتمين بالتراث، بما يسهم في إبراز البعد الحضاري للمحافظة وتعزيز مكانتها ضمن مسارات السياحة الثقافية والتراثية في منطقة حائل.