هييرو: السعودي خطر.. وتعيين دونيس منطقي

يمتلك الإسباني فيرناندو هييرو، النجم السابق، معرفة واسعة بكرة القدم في السعودية وبلاده، مستندًا إلى خبراته بالمشهد الكروي في البلدين.

وبرز هييرو في دفاع ريال مدريد والمنتخب الإسباني خلال مسيرته الاحترافية الطويلة، قبل أن يشق طريقه في مجال الإدارة الرياضية بعد الاعتزال عبر محطات مختلفة آخرها مع نادي النصر.

ويرى مدرب المنتخب الإسباني في مونديال 2018 أنَّ مواجهة السعودية ستفرض اختبارًا صعبًا على لاعبي «لا روخا»، واصفًا «الأخضر» بالخصم الخطر على أي منافس.

وقبل ساعات من اللقاء المرتقب بين المنتخبين، الأحد، في الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026، قدَّم لـ «الرياضية» توقعاته، وتحدث عن واقع الطرفين.

01

ردة فعل الجماهير والإعلام الإسباني بعد مباراة الرأس الأخضر، كيف رأيتها؟

طبيعية للغاية، فالتوقعات عالية تجاه المنتخب الإسباني، والمباراة الأولى دائمًا مهمة جدًّا لكل منتخب، ولم نستطع الحصول على النقاط الثلاث فيها. ردة الفعل طبيعية، ولكن دعني أقول إنَّ المباراة الأولى دائمًا هي الأصعب في كل البطولات المجمعة.

02

تحدث المدرب لويس دي لا فوينتي كثيرًا عن لامين يامال في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة السعودية، ما القيمة التي يضيفها للمنتخب الإسباني، وهل تراه عنصرًا حاسمًا في تحقيق أهداف «لا روخا» خلال البطولة؟

لامين لاعب حاسم، وشاب يملك موهبة استثنائية وقدرة كبيرة على صناعة الفارق في المباريات. الجميع يدرك حجم التأثير الذي يمكن أن يتركه عندما يشارك، سواء أمام السعودية أو خلال بقية مشوار البطولة. إنَّه عنصر بالغ الأهمية للمنتخب الإسباني، ودوره سيكون محوريًّا في سعيه إلى تحقيق أهدافه في كأس العالم.

03

عملت مديرًا رياضيًّا في النصر وعايشت الكرة السعودية عن قرب، كيف تقيّم مستوى المنتخب السعودي الحالي من واقع تلك التجربة؟

أرى أنَّ المنتخب السعودي يتمتع بميزة مهمة تتمثل في استقرار المجموعة لفترة طويلة. صحيح أنَّه غيَّر المدرب، لكن الفريق يضم لاعبين أصحاب خبرة سبق لهم خوض كأس العالم 2022. هذه العوامل مجتمعة تجعل منه خصمًا خطرًا لأي منتخب يواجهه. ولا شك أنَّ مواجهة السعودية ستكون صعبة للغاية على المنتخب الإسباني.

04

ما تقييمك للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وما رأيك في العمل الذي يقدمه مع المنتخب السعودي منذ توليه المهمة؟

هو يعرف الدوري السعودي جيدًا ويمتلك معرفة واسعة بلاعبيه، وأعتقد أنَّ هذا كان سببًا مهمًا وحاسمًا في اختياره للمنصب، ومن المهم أن يملك المنتخب مدربًا يعرف لاعبيه جيدًا، تحديدًا حينما يحدث تغيير في الجهاز الفني قبل كأس العالم.

05

من سيتأهل من المجموعة؟

من الصعب التنبؤ، خاصة في مجموعة متقاربة مثل هذه تحسم فيها المباريات بتسجيل هدف واحد، لذا أعتقد أنه من الصعب إعطاء التوقعات. آمل أن تنهيها إسبانية متصدرةً، كذلك السعودية يمكن لها التأهل سواء ثانية أو ثالثة. وبالنسبة للأوروجواي، أعتقد أنَّ نتائج الجولة الأولى لم تلعب لصالحها. وقد تحسم بطاقة التأهل في النهاية بفارق الأهداف.