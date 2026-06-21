الموسى: الأخضر قادر على إيقاف إسبانيا

شدَّد كامل الموسى، النجم الدولي المعتزل، على إمكانية خروج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنتيجة إيجابية أمام نظيره الإسباني، مساء الأحد، في الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم، بشرط إغلاق منطقة العمق أمام لاعبي «الماتادور».

وفي قراءة فنية عبر «الرياضية»، توقّع الموسى ألا يخسر الأخضر من الإسبان، متنبئًا بانتهاء المباراة التي تحتضنها مدينة أتالانتا الأمريكية بالتعادل الإيجابي.

وقال المدافع السابق: «لكيلا يخسر المنتخب السعودي، عليه إغلاق منطقة العمق تمامًا، وتضييق المساحات، حتى يُفسد التمريرات البينية الخطيرة التي يجيدها اللاعبون الإسبان، مع تجنب الضغط عليهم لأنهم الأسرع، ويمتلكون القدرة على التحول الهجومي بشكل أكثر فاعلية وخطورة، ووضع نجمهم الخطير لامين يامال تحت الرقابة اللصيقة طوال الـ 90 دقيقة، مع الاعتماد على التوازن الدفاعي والهجومي».

واستعاد الموسى ذكريات مشاركته في مواجهتين تجريبيتين أمام المنتخب الإسباني قائلًا: «شاركت في مباراة تجريبية أمام إسبانيا عام 2010 بالنمسا تحت قيادة البرتغالي خوسيه بيسيرو وخسرنا 2ـ3، وأخرى في 2012 مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد وخسرنا 0ـ5».

وأضاف اللاعب الذي خاض 46 مباراة دولية: «بيسيرو كان حريصًا بشدة على الهجوم، أما ريكارد فرغم نزعته الهجومية إلا أنني أتذكر حرصه الشديد على التوازن بين الدفاع والهجوم».

ويبحث «الصقور» عن فوزهم الأول في المونديال بعد التعادل 1ـ1 مع أوروجواي ضمن أولى جولات المجموعة.