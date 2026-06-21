جاريدو: كنو أوروبي والانتصار إسباني

خاض الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المولود في 29 مارس 1969 بمدينة فالنسيا، عدة تجارب مع أندية أوروبية وعربية.

وحصل على رخصة «يويفا برو» التدريبية وقاد فياريال وريال بيتيس، والاتفاق السعودي موسم 2016ـ2017، ودرّب العين الإماراتي والأهلي المصري، وبرسبوليس الإيراني، وكانت آخر محطاته مع اتحاد العاصمة الجزائري.

وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي مع فياريال عام 2010، كما حقق مع الأهلي المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المحلي.

وفي هذا الحوار، يحل ضيفًا على «الرياضية» المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ليتحدث عن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده والأخضر السعودي، الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يرى جاريدو أنَّ «الماتادور» مرشح لتحقيق الفوز، لكنه حذّر في الوقت ذاته من قدرة «الأخضر» على إحداث المفاجأة.

01

الأحد الأخضر السعودي يواجه منتخب بلادك إسبانيا.. من سيفوز في رأيك؟

أعتقد أنَّ منتخب إسبانيا هو المرشح الأوفر حظًا لتحقيق الفوز على نظيره السعودي، لكن لن يحصل ذلك بسهولة، الأمر سيكون صعبًا بلا شك، لا أجرؤ على التنبؤ بالنتيجة، لكنها ستكون صعبة على المنتخبين، إسبانيا تعتمد على الاستحواذ، وتتمتع بمستوى عالٍ من الجودة الجماعية، هناك ميكل ميرينو، ميكيل أويارزابال، ولامين يامال، جميعهم لاعبون خطرون أمام المرمى.

02

هل ترشيحك تحقيق الفوز لإسبانيا يمنح أفضلية نفسية للأخضر؟

من الواضح أنَّ المنتخب السعودي لا يواجه ضغطًا من أجل تحقيق الفوز على إسبانيا، وهذا ربما يخفف الضغط عليه. هو يعلم أنه سيلعب من أجل التأهل ومنافسة الأوروجواي، والفرصة متاحة لتحقيق ذلك.

03

الملعب سيشهد صراعًا تكتيكيًّا بين استحواذ إسبانيا والضغط السعودي.. كيف ترى ذلك فنيًّا؟

حقيقة الأخضر منتخب منظم تكتيكيًّا، ويملك لاعبين أصحاب خبرة في دوري روشن، لكن في هذه المجموعة، إسبانيا المرشح الأبرز، و«الصقور» قادرون على إحداث المفاجأة، كما فعلوا ذلك سابقًا أمام الأرجنتين، وستكون الجولة الأخيرة مفتاح فرص التأهل.

04

هل هناك ثغرة أو نقطة ضعف تكتيكية يمكن أن يستغلها الأخضر؟

إسبانيا منتخب يملك هوية قوية جدًّا، فلسفته الكروية متجذّرة بعمق، ويقدم كرة قدم رائعة، أعتقد أنه من أبرز المرشحين لتحقيق اللقب، لا توجد طريقة سهلة يمكن أن تواجه بها إسبانيا، كما هو الحال أمام أي منتخب كبير، يجب أن تقاتل بقوة، وتدافع بامتياز وتستغل جميع الفرص التهديفية.

05

من الإسباني الذي يعد المحرك الرئيس ويجب عزله وإيقاف خطورته؟

أعتقد أنَّ بيدري هو محرك «الماتادور» ويشكل مع فابيان رويز ورودري هيرنانديز خط وسط رائعًا، ويجعل كل شيء يبدو سهلًا وبلا جهد، لكن تأثير بيدري هائل على المباريات وسيكون حاسمًا، إنه العقل المُبدع في إسبانيا.

06

هل الجيل الإسباني الحالي بشراسة وقوة منتخب 2010 التاريخي؟

إسبانيا لديها منتخب جيد، لا أعتقد أنَّه أفضل من نجوم 2010، وفي اعتقادي أنَّ الجيل الماضي كان رائعًا في جميع المراكز، صحيح أنَّ المنتخب الحالي يضم لاعبي وسط مبدعين، لكن جيل 2010 مليء بالأساطير.

07

مَن اللاعب السعودي الذي يستطيع أن يلعب في الدوري الإسباني؟

محمد كنو، لاعب فريق الهلال، رائع وأملك له محبة خاصة، التقيت به في الاتفاق عندما كان صغيرًا جدًّا حينها كان يفتقر للخبرة، أعتقد أنَّه تطوَّر كثيرًا وأصبح لاعبًا محترفًا، يملك إمكانات ممتازة، نضج كرويًّا، وبات أكثر تنافسية من السابق، يملك مستوى يسمح له باللعب في أوروبا، لكن من الواضح أنه قدَّم مسيرة رائعة مع نادٍ كبير.

08

كيف تقيّم تطور اللاعب السعودي في المواسم الأخيرة؟

المنتخب السعودي يملك هوية قوية جدًّا، وفلسفته الكروية راسخة بعمق، اللاعبون يقدمون كرة قدم رائعة، وأعتقد أنَّهم من أبرز المرشحين للفوز باللقب في بطولة كأس آسيا المقبلة.

09

هل الأخضر قادر على تحقيق مفاجأة جديدة في المونديال كما فعلها بالأرجنتين؟

السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، ويعود فضل ذلك إلى جودة التنافس العالية في دوري روشن، الروح الاحترافية المتطوّرة، والقدرة التنافسية المتزايدة، وخوض اللاعبين منافسات رفيعة المستوى في المواسم الماضية أسهمت في هذا الأمر، هم الآن في أوج عطائهم، ويقدمون أداءً استثنائيًّا.

10

عشت في السعودية واليوم يلعب الأخضر أمام منتخب بلدك.. أين ستجد قلبك؟

أنا من أشدّ مشجعي منتخب بلدي إسبانيا، إنهم فريقي، قلبي وروحي، أدعم إسبانيا دائمًا، عشت في عدة دول منها السعودية، وحظيت بمعاملة رائعة، ولي أصدقاء أعزاء في الدمام أتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى أن تظهر السعودية بمظهر وأداء رائع في المونديال، وأرى أصدقائي في الدمام سعداء.

11

سبق لك أن خضت تجربة تدريبية في مصر.. ما توقعاتك لمنتخبها في المونديال؟

مصر بلدٌ مميزٌ جدًّا، لقد كانت إقامتي في القاهرة العاصمة المصرية رائعة، ما زلتُ أحتفظ بأصدقاء مقرّبين لي هناك، أتمنى لهم كل التوفيق، وهناك لاعبون مميزون، مثل محمود تريزيجيه، محمد هاني، رامي ربيعة، إلى جانب محمد صلاح وعمر مرموش، منتخب «الفراعنة» قوي ومنافس، وأظهر ذلك في مباراته التجريبية ضد إسبانيا، لديه فرصة كبيرة لتحقيق إنجازٍ رائع في المونديال الجاري.

12

توقعاتك لمونديال 2026؟

كأس العالم منافسة عظيمة، تضم أفضل المنتخبات وأجود اللاعبين، والدافع لدى الجميع كبير، الكل يريد تحقيق المجد، وتمثيل بلاده خير تمثيل، أمر عظيم في كرة القدم، والحافز والشغف للتنافس سيكون على أعلى المستويات.

13

كلمة أخيرة عن تجربتك في الاتفاق والدوري السعودي؟

تجربتي مع الاتفاق تعليمية ورائعة، تعرفت على قادة مميزين، كانوا في غاية الاحترافية، أعدهم أصدقاء عاملوني بشكل ممتاز، على الرغم من أنَّ الظروف حينها لم تكن مثالية لتحقيق النجاح، كان الفريق في مرحلة نمو، وكانت هناك أمور كثيرة قيد التطوير، أعتقد أنني أسهمت في تلك المرحلة باحترافية واستطاع النادي الاستفادة منها مستقبلًا، الآن أصبح النادي منظمًا بشكل رائع ويملك مدربًا ممتازًا تعرفت عليه هناك ووجدته محترفًا حقيقيًّا، سأظل دائمًا منفتحًا لأي تعاون مع الاتفاق، إنه نادٍ مميز جدًّا بالنسبة لي.