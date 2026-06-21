دونيس يغيّر اثنين ويكثف الدفاع

قرَّر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تكثيف الخط الخلفي بخمسة لاعبين في تشكيل مواجهة إسبانيا، مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وأضاف دونيس المدافع علي لاجامي إلى رباعي الخط الخلفي الذي شارك في مباراة أوروجواي الماضية.

وأدخل أيضًا ناصر الدوسري، لاعب الوسط، في التشكيل، خلافًا للمباراة الماضية التي أشركه فيها بديلًا خلال الشوط الثاني.

ويشارك لاجامي وناصر على حساب محمد كنو ومحمد أبو الشامات اللذين تحوّلا إلى مقاعد البدلاء.

ويبدأ الأخضر المباراة بمحمد العويس، حارس المرمى، وأمامه خماسي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعود عبد الحميد، وعبد الإله العمري، وحسّان تمبكتي، وعلي لاجامي، ومتعب الحربي، أمّا الوسط فيتقاسمه عبد الله الخيبري وناصر الدوسري خلف المثلث الهجومي المكوّن من مصعب الجوير وسالم الدوسري وفراس البريكان.

وفي الجولة الأولى تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروجوياني إيجابًا 1ـ1، فيما تعادلت إسبانيا أمام الرأس الأخضر سلبًا.