تأهب أرجنتيني

انتظم لاعبو المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في حصة تدريبية صباحية، وذلك قبل مواجهة النمسا، مساء الإثنين، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026. (المركز الإعلامي ـ المنتخب الأرجنتيني)