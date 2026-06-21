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تأهب أرجنتيني

2026.06.21 | 06:03 pm
انتظم لاعبو المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في حصة تدريبية صباحية، وذلك قبل مواجهة النمسا، مساء الإثنين، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026. (المركز الإعلامي ـ المنتخب الأرجنتيني)
تأهب أرجنتيني

تأهب أرجنتيني

تأهب أرجنتيني

تأهب أرجنتيني