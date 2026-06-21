استعداد «الديوك»

استعد لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، صباح الأحد، بحصة تدريبية، وذلك قبل مواجهة المنتخب العراقي، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026. (الفرنسية)