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استعداد «الديوك»

2026.06.21 | 06:06 pm
استعد لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، صباح الأحد، بحصة تدريبية، وذلك قبل مواجهة المنتخب العراقي، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026. (الفرنسية)
استعداد «الديوك»

استعداد «الديوك»

استعداد «الديوك»

استعداد «الديوك»