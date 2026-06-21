ماركيز يخطف لقب التشيك

أحرز الإسباني مارك ماركيز، سائق فريق دوكاتي، بطل العالم للدرَّاجات النارية فئة موتو جي بي 7 مرات، المركز الأول، على حلبة برنو، الأحد، في سباق جائزة التشيك الكبرى، الجولة التاسعة من البطولة العالمية.

ويُعد هذا اللقب الثاني على التوالي لماركيز هذا العام بعد سباق المجر قبل أسبوعين، والـ75 في مسيرته.

وتقدم ماركيز، المنطلق من المركز الرابع، على الياباني آي أوجورا، درّاج أبريليا تراكهاوس، الذي بدأ من المركز الأول، وزميله الإيطالي فرانتشيسكو، من بانيايا.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في السباق، حافظ الإيطالي ماركو بيزيكي، سائق أبريليا، على صدارة الترتيب برصيد 180 نقطة، متقدمًا على الإسباني خورخي مارتين، زميله في الفريق، الذي وصل تاسعًا «172 نقطة»، والإيطالي فابيو دي جانانتونيو، من دوكاتي، صاحب المركز الرابع «157 نقطة»، وقلّص ماركيز الفارق إلى 40 نقطة مع المتصدر.

وتحت أشعة الشمس الحارقة في برنو، ثاني أكبر مدن تشيك، انطلق أوجورا من المركز الأول، متصدرًا السباق في اللفة الأولى، بينما كان بانيايا وماركيز يلاحقانه عن كثب.

وفي اللفة الثانية، سبق بانيايا أوجورا، وتبعه ماركيز، بعد ثوانٍ، ليحتل دراجا دوكاتي الصدارة، بينما تراجع الياباني للمركز الثالث.

ودار ماركيز بصبر خلف بانيايا، مقلصًا الفارق بينه وبين زميله إلى عُشر ثانية بحلول اللفة الـ 11 من أصل 21 لفة.

وفي اللفة الـ 16، تقدم بطل العالم سبع مرات متجاوزًا بانيايا، لينطلق بعدها مباشرة ويحقق فوزه الخامس في برنو.