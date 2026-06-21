إسبانيا تجري 4 تبديلات.. ويامال أساسيّا

أجرى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أربعة تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام الأخضر السعودي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم، المقررة الأحد عند الـ 07:00 مساءً.

وزجَّ فوينتي بالرباعي لامين يامال، داني أولمو، باينا، وبيدرو بورو، بدلًا من فيران، فابيان رويز، جافي، ويورينتي، في القائمة التي ستخوض المواجهة الثانية على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتالانتا الأمريكية.

وضمت القائمة كلًّا من: أوناي سيمون في حراسة المرمى، باو كوبارسي، مارك كوكوريلا، إيمريك لابورت، وبيدرو بورو.

وفي الوسط: أولمو، بيدري، ورودري، وثلاثي المقدمة يامال، ميكيل أويارزابال، وباينا.

وتعادل المنتخب الإسباني في ظهوره الأول سلبًا أمام الرأس الأخضر في المجموعة التي تضم إلى جانبهما المنتخبين السعودي والأوروجوياني.