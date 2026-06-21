ماجر: الأخضر أظهر إمكاناته.. وميسي أحبطنا

يؤمن الجزائري رابح ماجر، نجم كرة القدم المعتزل، بقدرة المنتخب السعودي على التقدم في كأس العالم 2026 إذا واصل اللعب بروح قتالية وأحسن استغلال الفرص المتاحة له أمام المرمى.

وفي تصريح خاص لـ «الرياضية»، أكد ماجر أنَّ الأداء الذي قدَّمه «الأخضر» أمام أوروجواي ضمن الجولة الأولى «يعكس إمكانات واعدة» تمنح مؤشرات إيجابية على الرغم من صعوبة المهمة في المجموعة التي تضم منتخبات قوية.

في سياق آخر، أرجع اللاعب السابق خسارة المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين، حامل اللقب، بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأولى إلى «الفوارق الفردية الكبيرة، وليس بسبب خلل تكتيكي واضح»، مشيرًا إلى ليونيل ميسي، نجم «التانجو» الأسطوري بوصفه العامل الحاسم في المباراة.

وبيَّن أنَّ منتخب بلاده دخل اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة في ظل النتائج الجيدة خلال المباريات التحضيرية، إلا أنَّ الفوارق الفردية، وعلى رأسها تأثير ميسي، رجّحت كفة بطل العالم.

وأضاف: «الجزائر حاولت الدخول بقوة في بداية اللقاء، لكن لاعب بحجم ميسي قادر على تغيير مجرى المباراة في أي لحظة».

ويرى ماجر أنّ مواجهة منتخب بحجم الأرجنتين تفرض ضغطًا نفسيًّا على أي فريق، مشيرًا إلى عجز الجزائر عن إيجاد التوازن المطلوب داخل الملعب.

وتابع: «الرهبة موجودة، لكن الأهم هو التعامل مع لحظات الحسم، وهو ما نجح فيه المنافس بفضل خبرة لاعبيه وقدراتهم الفردية».

وشدَّد على ضرورة طي صفحة الخسارة والتركيز على المباراتين المقبلتين أمام الأردن والنمسا.

وأكد أنّ مباراة الأردن «ستكون مفتاح العودة»، فيما أشار إلى قوة النمسا وضرورة «التعامل معها بحذر شديد»، عادًا فرص الجزائر في التأهل قائمة شريطة تصحيح الأخطاء الذهنية والتركيز على الحاضر.

وختم ماجر تصريحه بالتنويه إلى الدور الحاسم للتفاصيل الصغيرة في كرة القدم الحديثة، داعيًا المنتخبات العربية إلى رفع التركيز الذهني واستثمار اللحظات الحاسمة في المباريات المقبلة.